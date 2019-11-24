Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе на многих социально значимых позициях РК произошли важные перестановки. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Олжас Смагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. В разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области. С июля 2018 года занимал должность заместителя акима Актюбинской области.

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Несколько ключевых назначений произошло в Костанайской области. Акан Ташпанов назначен руководителем департамента Комитета регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области.

Бакытбек Есенгулов назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля, а Нургалиев Олжас Жомартович - руководителем областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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Новый замакима города назначен в Атырау – им стал Ринат Джанглишов. С октября 2018 года работал секретарем маслихата города Атырау.

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Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области – им стал Арман Баженов. С 9 октября 2017 года работал руководителем управления финансов Атырауской области.

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Председателем АО «СПК «Актобе» назначен Ермек Имантаев.

В разные годы работал заведующим отделом внутренней политики акимата Актюбинской области, руководителем аппарата акима Актюбинской области, первым заместителем акима г. Актобе, акимом Хромтауского района, председателем налогового комитета Актюбинской области. Также в 2002-2004 годах он был акимом Актюбинской области, затем заместителем председателя совета директоров Международного научного комплекса «Астана», директором Института информационных технологий и безопасности.

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Медет Кумаргалиев возглавил ТОО «Оператор РОП». В 2019 году Медет Кумаргалиев работал в управлении отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.