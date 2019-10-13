Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе на многих социально значимых позициях РК произошли важные перестановки. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Айдар Утенов назначен заведующим секретариатом помощника Первого Президента РК. С апреля 2019 года был заместителем руководителя управления материально-технического обеспечения УДП РК.

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Президент РК сменил ответственного секретаря МОН РК. Распоряжением Главы государства Сарсембаев Канат Маратович назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан. С 23 октября 2017 года работал руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области.

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Врио председателя КУИС МВД стал Тенизжан Джанибеков

С мая 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Комитета УИС МВД РК.

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Кенес Ракишев возглавил Казахстанскую федерацию бокса. Ранее К. Ракишев работал в КФБ на позиции вице-президента. Кенес Ракишев – бизнесмен, осуществляющий деятельность в сферах промышленности, венчурного бизнеса, финансов и медиа-бизнеса.

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Андрей Крюков возглавил Федерацию водных видов спорта РК. До этого А. Крюков занимал должность генерального секретаря организации.

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Зауреш Баймолдина стала ректором Академии правосудия.

С декабря 2017 года работала членом Центральной избирательной комиссии.

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Габит Байжанов назначен зампредседателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки. С 19 сентября 2018 по 12 февраля 2019 года - помощник Президента - секретарь Совета Безопасности РК.

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Олжас Беркинбаев стал руководителем медиахолдинга Saryarqa Аqparat.

С мая 2019 года до нынешнего назначения выполнял обязанности старшего эксперта пресс-службы ГУ «Библиотека Первого Президента РК».

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На должность начальника управления полиции Экибастуза назначен полковник полиции Василий Скляр. До назначения работал начальником отдела полиции города Аксу Павлодарской области.

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Аскар Жакенов назначен замруководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С августа 2013 года занимал должность заведующего отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.