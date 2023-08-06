Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в центральных и местных государственных органах. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Управление по развитию языков Алматинской области возглавил Данияр Ахметов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета. В разные годы работал главным специалистом Министерства индустрии и торговли, экспертом Агентства по регулированию и надзору финансового рынка, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, заместителем директора департамента этого же ведомства, советником первого заместителя Премьер-Министра, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра, заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра, советником Премьер-Министра, инспектором Администрации Президента РК, заместителем руководителя аппарата акима города Алматы, советником акима Алматинской области, заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области.

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Новым заместителем акима СКО стал бывший вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «экономист-менеджер в отраслях АПК», аспирантуру этого же вуза по специальности «экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)». Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал с должности ведущего, главного специалиста отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК. В разные годы работал руководителем Секретариата Комитета АПК, управляющим директором - директором департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен», и.о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Последняя должность - вице-министр сельского хозяйства РК.

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Руководителем управления предпринимательства Актюбинской области назначен Жангельды Аубакиров.

В разные годы трудовой деятельности занимал различные должности в банках второго уровня и субъектах частного предпринимательства, работал заместителем акима города Актау. С июля 2019 года до настоящего времени был заместителем акима города Актобе.

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Комитет госинспекции в АПК Минсельхоза Республики Казахстан возглавил Берик Манасов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году финансовым аналитиком в частной организации. В разные годы работал специалистом отдела кредитования МСБ в банке второго уровня, менеджером департамента размещения инвестиций АО «Abadan Investments». Также занимал разные должности в АО «Аграрная кредитная корпорация». С мая 2022 года по настоящее время являлся директором департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства РК.

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Руководителем департамента бюро Национальной статистики по Кызылординской области назначен Кайрат Абсултанов.

Трудовую деятельность начал в 1994 году специалистом товарищества с ограниченной ответственностью «Бозколь». С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом Казалинского районного управления статистики, руководителем Жалагашского районного управления статистики, заместителем начальника управления статистики Кызылординской области. В 2007-2010 годы занимал различные должности в банке второго уровня и частном секторе. В 2010-2017 годах координировал работу жилого сектора города Кызылорды в качестве главного специалиста, заведующего сектором, руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства. С 2017 по 2021 годы работал заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, директором управления делами акимата Кызылординской области. С 2021 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя акима Аральского района.

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Жанна Дауренбекова стала новым официальным представителем МЧС Республики Казахстан.

Подполковник гражданской защиты Жанна Дауренбекова служит в органах гражданской защиты с 2005 года. Окончила Карагандинский государственный технический университет по специальности «Производство строительных изделий и конструкций» и Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальности «Связь с общественностью».

За годы службы работала в пресс-службе ДЧС Карагандинской области и Комитета по ЧС МВД РК. До назначения на новую должность возглавляла пресс-службу ДЧС Карагандинской области. Отмечена ведомственными наградами МЧС РК, Союза журналистов и акима Карагандинской области.

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В Туркестанской области выбрали нового акима Ордабасинского района. Им стал Азат Оралбаев.

Начинал трудовую деятельность в 2003 году с должности начальника отдела кадров ТОО «Батсу», Ордабасинский район, село Бадам. В разные годы работал специалистом районного отдела труда и социальной защиты населения Ордабасинского района, села Темирлан, специалистом районного отдела занятости и социальных программ Ордабасинского района, главным специалистом аппарата акима сельского округа Бадам Ордабасинского района, села Бадам, заместителем акима сельского округа Бадам Ордабасинского района. До настоящего назначения был заместителем акима района, руководителем аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района.

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Первым заместителем акима Туркестанской области назначен Зулфухар Жолдасов.

Трудовую деятельность начал в сфере прокуратуры. Также занимал руководящие должности в министерствах охраны окружающей среды, энергетики, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. До этого работал инспектором отдела развития регионов в Аппарате Правительства Республики Казахстан.

Зулфухар Жолдасов в качестве первого заместителя будет курировать работу управлений архитектуры и градостроительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты.

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Новым акимом города Риддера стал Даулет Батырбаев.

Работал методистом Новосибирского гуманитарного института в Семее. С 1999 года работал в бизнес-структурах. Работу на государственной службе начал в Усть-Каменогорском управлении предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии в 2009 году. Позже стал заместителем акима Меновновского сельского округа. С 2011 по 2012 годы работал руководителем отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. В июле 2012 года назначен заместителем акима Уланского района. С декабря 2014 года стал акимом района. В 2017 году стал акимом Бескарагайского района. Курировал управление энергетики и ЖКХ ВКО.

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Ряд кадровых назначений произвели на этой неделе в департаменте полиции Костанайской области.

Приказом министра МВД генерал-полковника Марата Ахметжанова в четырех регионах области назначены начальники районных отделов полиции.

На должность начальника отдела полиции Федоровского района назначен Жаслан Исин. Отдел полиции Костанайского района возглавил Талгат Тапаев. Начальником отдела полиции в районе имени Б. Майлина стал Кайрат Уразбаев, в Денисовском районе отдел полиции возглавил Алмат Хамитов.

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Новым акимом Бурабайского района Акмолинской области стал Арай Садыков.

Окончил Аркалыкский государственный педагогический институт и Акмолинский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частных структурах города Аркалыка Костанайской области. С февраля 2023 года являлся региональным инспектором Отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства Республики Казахстан.