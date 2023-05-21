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Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Мая 2023, 11:40
Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области. В разное время занимал должности председателя комитета Министерства по инвестициям и развитию РК, заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента РК, заместителя акима Павлодарской области, руководителя управления стратегии и бюджета города Алматы, руководителя управления финансов Алматы. С августа 2022 года занимал пост руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.

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Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области. Трудовой путь начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области. В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района города Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области. До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

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Мурат Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области. В разные годы занимал различные ответственные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника Управления прокуратуры города Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора города Алматы. До настоящего назначения возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры.

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Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД. Трудовую деятельность начал в 2002 году, в разные годы работал на руководящих должностях в департаментах полиции Жамбылской и Алматинской области, Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова. Ранее Серик Джунисбеков занимал должность начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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Ерлан Файзуллин назначен начальником департамента полиции Костанайской области. В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 годы работал заместителем начальника департамента полиции Костанайской области.

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Батырхан Куанышбеков назначен руководителем управления внутренней политики Мангистауской области. Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима города Актау. С 2014 по 2022 год работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики. С июня 2022 года занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

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Аблай Султангали назначен акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области. До этого он возглавлял отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог этого района. Аблай Султангали на госслужбе с 2022 года. До настоящего назначения работал руководителем отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района.

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Сымбат Торетаев назначен аким Каракиянского района Мангистауской области. Трудовой путь начал в 2000 году в органах внутренних дел Мангистауской области, оперуполномоченным, уполномоченным по особо важным делам. С 2006 до 2010 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 2010 по 2014 год был акимом села Мунайшы Каракиянского района. С 2015 по 2019 год занимал должность руководителя отдела по работе с правоохранительными органами и противодействию терроризма аппарата акима Мангистауской области. С сентября 2019 по февраль 2023 года - заместитель акима Каракиянского района Мангистауской области.

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Камбарбек Мубараков возглавил управление экономики и финансов Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем центрального склада совхоза Озгент. В 2019-2022 годы работал руководителем управления сельского хозяйства Кызылординской области, акимом Шиелийского района, председателем Казахского научно-исследовательского института рисоводства им.И.Жахаева. С ноября 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

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В Алматы назначены новые акимы районов.

Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.

Назира Тогизбаева трудовую деятельность начала в 1998 году специалистом в аппарате акима города Кызылорда. В разные годы занимала различные руководящие должности, в том числе заместителя руководителя управления общественного развития Алматы, главного инспектора акима города - курирующего деятельность городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы, начальника отдела дирекции строящегося метрополитена города Алматы, финансового директора в частных международных компаниях.

На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил управлением государственных активов города. Трудовую деятельность начал прокурором в органах прокуратуры Атырауской области с 2001 по 2003 год. В разные годы работал в аппарате акима Астаны, занимал должности руководителя аппарата акима Степногорска; начальника отдела, руководителя аппарата акима Алмалинского района; заместителя акима Медеуского района Алматы; руководителя аппарата акима, заместителя акима района Есиль города Астаны; работал заместителем начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны. Руководил департаментом экологии по городу Астана, занимал руководящие должности в частных структурах.

Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения. Трудовую деятельность начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО «Казахстанские Телекоммуникации («Кателко Плюс»)». В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в сфере продаж и маркетинге, финансовых структурах, строительстве, энергетике и квазигосударственном секторе, а также на государственной службе, занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы. Трудовую деятельность начал в 2011 в частном секторе. В разные годы работал в АО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», г. Астана, Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, Национальном Банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата Председателя Национального Банка РК, советника акима Алматы, заместителя руководителя аппарата акима Алматы.


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