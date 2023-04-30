Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк назначены заместителями председателя АНК.

Акбаржон Исмаилов возглавляет Республиканское общественное объединение «Республиканский этнокультурный центр таджиков». С 2017 года по 2022 год был председателем культурного центра таджиков Астаны. С сентября 2022 года – руководитель республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана.

Аурика Дяк начала заниматься предпринимательством с 1993 года, параллельно занимаясь общественной и политической деятельностью. Экс-депутат Павлодарского городского и областного маслихата 6, 7 созыва.

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Аскер Бейсенов назначен заместителем министра обороны РК.

В армии Казахстана полковник Аскер Бейсенов прошел путь от курсанта военного училища до начальника департамента экономики и финансов Министерства обороны РК. В разные годы занимал ответственные должности в сфере бюджетного планирования и финансов.

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Исполняющим обязанности акима Риддера стал Дархан Косантаев. 2017- 2020 заведующий сектором бухгалтерского учета и отчётности, управления и мониторинга коммунальной собственностью в отделе финансов Шемонаихинского района, затем руководитель отдела финансов Шемонаихинского района. 2020-2021 - руководитель отдела по управлению персоналом в аппарате акима города Риддера. 2021-2022 - руководитель аппарата акима города Риддера.

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Марат Мурзиев назначен заместителем акима Атырауской области. Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности помощника природоохранного прокурора Атырау. В 2012 году – заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области по правовому обеспечению и контролю. В 2013 году – председатель ревизионной комиссии Атырауской области. В 2017 году был назначен акимом Исатайского района. С 2021 года по настоящее время был акимом Курмангазинского района.

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Акимом Самарского района Восточно-Казахстанской области по согласованию с депутатами назначен Нурлан Махамбетов. Он окончил Ленинградское высшее зенитное ракетное командное училище, а также КАСУ, получив специальность «юриспруденция». До 2019 года служил в разных войсковых частях. С 2020 года работал акимом Серебрянска района Алтай. Общий стаж работы - 33 года.

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Нуржан Изтлеуов назначен акимом Тюлькубасского района Туркестанской области. Шесть лет работал акимом сельского округа Кемербастау Тюлькубасского района, заместителем акима Тюлькубасского района. Был заместителем руководителя управления образования Туркестанской области. С 2020 года работал заместителем руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

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Кенеш Алимжанов возглавил управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. Трудовой путь начал юристом ТОО «Костанайский автобусный парк» в Костанае. В разные годы проработал на различных управленческих должностях. До назначения был заместителем руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

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Шокан Оразалин возглавил управление образования Акмолинской области. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. В разные годы работал учителем средней школы, мастером производственного обучения Щучинского гуманитарно-технического колледжа, Бурабайского аграрно-технического колледжа, колледжа экологии и лесного хозяйства города Щучинска, а также заместителем, затем директором Высшего технического колледжа г.Щучинск. До нового назначения занимал должность заместителя руководителя управления образования Акмолинской области.

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Канат Кожукаев назначен акимом Жанааркинского района Улытауской области. 2007 – 2008 – регистратор-консультант управления юстиции Жанааркинского района. 2008 – 2010 – заведующий Жанааркинским филиалом РГКП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области. 2010 – 2010 – директор Жанааркинского филиала Карагандинского научно-производственного центра земли. 2011 – 2016 – руководитель аппарата акима Жанааркинского района. 2016 – 2023 – заместитель акима Жанааркинского района.

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Константин Ильницкий возглавил управление информатизации Карагандинской области. С 2009 по 2019 год – старший инженер, а затем начальник управления по сопровождению информационных систем в АО «НИТ». На государственной службе с 2019 года. Работал на разных должностях в управлении информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области. С 2020 г. и до настоящего назначения работал заместителем начальника этого ведомства.



