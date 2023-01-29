Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. МИА «Казинформ» предлагает наиболее значимые из них.

На прошедшей неделе состоялось заседание Сената с участием Президента РК. Во время заседания Маулена Ашимбаева избрали председателем Сената Парламента. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева. В результате тайного голосования в ходе заседания все сенаторы проголосовали за него единогласно.

Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

В 1993 - 1994 гг. работал в системе Министерства печати и массовой информации. С мая 1994 года по март 1995 года — помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан.

С июня по ноябрь 1995 года — консультант Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан. С ноября 1995 года по апрель 1999 года — старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 1999 года по май 2000 года — заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

С мая 2000 года по февраль 2002 года — заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан — директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С февраля 2002 года по май 2005 года — директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С мая 2005 года по апрель 2006 года — заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

С апреля 2006 года по октябрь 2011 года — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С января 2012 года по февраль 2018 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С февраля 2018 года по июнь 2019 года — первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

С июля по декабрь 2019 года — помощник Президента Республики Казахстан. C декабря 2019 года по май 2020 года — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. В мае 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента, избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», Почетной грамотой Республики Казахстан и юбилейными медалями.

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На заседании Сената от 26 января также стало известно, что заместителем председателя Сената Парламента РК выбран Жакип Асанов.

В соответствии с Конституцией кандидатура заместителя выдвигается председателем Палаты. Cпикер Сената Маулен Ашимбаев предложил на должность заместителя председателя палаты кандидатуру Жакипа Асанова. Сенаторы приняли решение об избрании Жакипа Асанова открытым голосованием.

Асанов Жакип Кажманович родился 17 августа 1963 года в г. Кызылорде.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова по специальности «Правоведение».

Имеет классный чин государственный советник юстиции 2 класса.

Кандидат юридических наук. Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».

После окончания вуза принят стажером в Кызылординскую областную коллегию адвокатов.

В период с 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры Кызылординской области на должностях старшего помощника прокурора г. Кызылорды, помощника, старшего помощника прокурора области и начальника отдела прокуратуры области.

С 1993 по 1994 годы занимал должности старшего прокурора Управления общего надзора, начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С ноября 1994 года по ноябрь 1996 года работал консультантом, заведующим сектором Отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году стал первым заместителем начальника Управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 2001 годы занимал должности старшего помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан - заместителя начальника Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, затем начальника данного Управления, начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С февраля 2001 года по февраль 2002 года работал первым заместителем прокурора города Алматы.

С февраля 2002 года по июнь 2003 года – прокурор Павлодарской области.

В июне 2003 года Асанов Ж.К. назначен вице-министром юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы работал заместителем исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», председателем совета директоров АО «Казахстанские коммунальные системы», президентом и членом совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы».

С 2007 по 2012 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и V созывов по партийному списку НДП «Нур Отан», был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

6 сентября 2012 года Распоряжением Главы государства назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

25 апреля 2016 года Указом Главы государства назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Постановлением Сената Парламента Республики Казахстан № 273-VI СП от 11 декабря 2017 года Асанов Жакип Кажманович избран Председателем Верховного Суда Республики Казахстан по представлению Президента Республики Казахстан.

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Назначены председатели постоянных комитетов Сената.

Суиндик Алдашев стал председателем по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Нурторе Жусип возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

Аскар Шакиров стал председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Султанбек Макежанов избран главой Комитета Сената по финансам и бюджету.

Али Бектаев возглавил Комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

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В Сенате избрали членов постоянных комитетов палаты.

Новоизбранные депутаты подали заявки с пожеланиями, в каких комитетах они хотели бы работать.

В Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, который возглавил Андрей Лукин, вошли:

Айнур Аргынбекова, Нурлан Бекназаров, Евгений Больгерт, Мурат Кадырбек, Советбек Медебаев, Амангельды Толамисов, Кайрат Тастекеев.

В Комитет по финансам и бюджету, который возглавил Султанбек Макежанов, вошли: Нурлан Бекенов, Сергей Карплюк, Нурия Ниязова, Амангельды Нугманов, Бекбол Орынбасаров, Бекболат Орынбеков, Серик Утешев.

В Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности, который возглавил Аскар Шакиров, вошли: Жанна Асанова, Сергей Ершов, Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев, Алишер Сатвалдиев, Генадий Шиповских.

В Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, который возглавил Суиндик Алдашев, вошли:

Шакарым Буктугутов, Бауыржан Каниев, Сагындык Лукпанов, Алибек Наутиев, Гауез Нурмухамбетов, Ляззат Рысбекова, Серик Шайдаров.

В Комитет по социально-культурному развитию и науке, который возглавил Нурторе Жусип, вошли:

Акмарал Альназарова, Талгат Жунусов, Айгуль Капбарова, Ляззат Калтаева, Алтынбек Нухулы, Руслан Рустемов.

В Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, который возглавил Али Бектаев, вошли:

Ернур Айткенов, Сакен Арубаев, Ольга Булавкина, Султан Дюсембинов, Жанболат Жоргенбаев, Закиржан Кузиев, Арман Утегулов.

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Наиль Ахметзакиров назначен руководителем Судебной администрации Республики Казахстан.

Ахметзакиров Наиль Рафисович родился 30 мая 1983 года в городе Зыряновске Восточно-Казахстанской области.

В 2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». В 2008 году окончил Современную гуманитарную академию Российской Федерации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Магистр юриспруденции по специальности «Прокурорский надзор».

Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры, в разные годы занимал должности помощника прокурора района, старшего прокурора управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области, старшего прокурора отдела Института им. С.Ескараева Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Затем работал в Генеральной прокуратуре на должности старшего прокурора отдела, начальника отдела по надзору за применением законов об общественных объединениях, начальника отдела по надзору за применением законов о собственности и предпринимательства департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

С ноября 2015 года исполнял обязанности первого проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственными наградами «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл», «Сүлеймен Есқараев -Тұнғыш прокурор».

За безупречную службу приказом Генерального прокурора поощрен нагрудным знаком «Прокуратура озаты II степени», медалями «Мінсіз қызметі үшін» III степени, «Прокуратура үздігі» I степени. Имеет благодарности от Генерального прокурора, ректора Академии правоохранительных органов и прокурора Восточно-Казахстанской области.

Классный чин - старший советник юстиции.

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Первым заместителем акима Мангистауской области стал Жумабай Карагаев.

Жумабай Карагаев - выпускник государственной академии нефти и газа им. И. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», кандидат технических наук.

Жумабай Карагаев имеет 22-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау.

Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области и заместителя акима Атырауской области.

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В Актау назначен новый заместитель акима города. Им стал Ербол Жумагазин.

Ербол Жумагазин родился в 1979 году в Актюбинской области. В 2000 году окончил Казахскую академию государственного управления по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2000 году стажером в учебном центре прошел путь до директора Мангистауского филиала ОАО «Банк Туран Алем».

2004-2012 гг. - директор АО «БТА Банк».

2012-2019 гг. - директор АО «Евразийский Банк».

2020-2021 гг. - директор АО «Jusan Bank».

С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность директора ГКП «Актауское управление электрических сетей».

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Акимом города Кульсары назначен Кадиржан Адинов.

Кадиржан Адинов родился 6 декабря 1991 года в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. В 2013 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Геодезия и картография».

В 2015 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Нефтегазовое дело».

В 2019 году получил степень магистра в Атырауском государственном университете им. Х.Досмухамедова по специальности «Юрист».

Впервые трудовую деятельность начал в 2014 году в аппарате акима города Кульсары в качестве внештатного сотрудника. С 2017 по 2019 годы работал главным специалистом в аппарате акима города Кульсары. С декабря 2019 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима города Кульсары.