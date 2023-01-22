Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына» избран Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

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Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. В разные годы работал юристом в компании «CAPS Distribution»; юристом, директором департамента в ТАИБ Казахский Банк; национальным менеджером, координатором программ Программы развития Организации Объединенных Наций; председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Орал»; руководителем управления Министерства юстиции РК; управляющим проекта компании «КПО Б.В.»; директором Международного Арбитражного агентства «TENDEU»; председателем правления городского центра развития инвестиций «Astana Invest».

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Назначен заместитель акима Павлодарской области – им стал Серик Батыргужинов. С января 2004 года по 2011 год работал в должности советника главы КХ «Аманколь» Иртышского района. С 2011 по 2013 годы - директор ТОО «Нурби» в Иртышском районе. С 2014 по 2016 годы - аким Актогайского района, с 2016 по 2019 годы - аким Иртышского района. В 2019 году работал заместителем гендиректора в ТОО «Стальмонтаж».

В 2020 году руководил управлением сельского хозяйства Павлодарской области, в 2021 году возглавил район Тереңкөл. С января 2022 года занимал должность акима Баянаульского района.

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Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области. В 2018 - 2021 годы - руководитель управления государственных доходов по городу Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, руководитель департамента государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по городу Шымкенту. С 2021 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента. 2013-2014 годы – председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан. 2014-2017 годы – председатель Комитета общественно- политической работы и языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 2017-2018 годы – заведующий общественно-политическим сектором Администрации Президента Республики Казахстан. 2018-2019 годы – первый заместитель заведующего аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан. 2019-2023 годы – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

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Мейрам Кожуховназначен акимом Караганды. На государственной службе с 2001-го. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды. С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.

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Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева. С 2006 года работает на государственной службе. Был главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Сатпаева. Занимал должности заведующего сектором бюджетного планирования ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаева», руководителя отдела экономики и финансов Сатпаева. С октября 2021 года по настоящее время работал заместителем акима Сатпаева.

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Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области. В разные годы занимал должности главного специалиста отдела экономики аппарата акима Ауэзовского района Алматы, руководителя отдела аппарата акима Турксибского района, заместителя акима Турксибского района, заместителя акима Бостандыкского района, заместителя акима Кербулакского района Алматинской области, руководителя департамента казначейства по Алматинской области. С июня 2021 года занимал должность руководителя департамента казначейства по городу Алматы.

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Улан Досымбеков назначен акимом Каратальского района Жетысуской области. Трудовой путь начал главным специалистом Коксуского районного маслихата. В разные годы работал акимом Алгабасского сельского округа, руководителем аппарата акима, заместителем акима Коксуского района. С ноября 2022 года – заместитель акима Каратальского района. Распоряжением акима области Исабеков Ерлан Шойевич освобожден от должности акима Каратальского района в связи с переходом на другую работу.

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Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области. Работал акимом Абая, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. В ноябре 2016 года назначен на должность заместителя акима Караганды. С апреля 2022 года и до настоящего времени работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

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Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области. В разные годы работал заместителем начальника управления юстиции Темиртау, руководителем департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей по Алматинской области Министерства национальной экономики РК, руководителем антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства по защите конкуренции РК, директором департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК, советником акима Акмолинской области, главным консультантом Канцелярии Премьер-Министра РК. С августа прошлого года и до настоящего времени был консультантом отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента РК.

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Жандос Еркинбек назначен акимом Кармакшинского района Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 2004 году с военной службы до 2013 года. В 2013-2018 годах занимал ответственные руководящие должности различного уровня в ряде компаний. В 2019-2021 годы работал руководителем отдела управления мобилизационной подготовки Кызылординской области, в 2021-2022 годы - заместителем акима Кармакшинского района. С мая 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области.

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Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области – им стал Ардак Ксентаев. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Баянаульском государственном национальном природном парке. С 2011 года работает на государственной службе. В 2011-2022 годы работал на разных должностях в ГУ «Аппарат акима Каратомарского сельского округа (ведущий специалист, главный специалист, аким сельского округа). С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Баянаульского района.

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Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района Павлодарской области. С 2006 года по 2018 год занимал должности заместителя акима города Экибастуза, руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области, заместителя акима Павлодарской области, акима города Аксу, заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан». До назначения на должность акима Павлодарского района занимал аналогичную должность в Успенском районе.

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Нурболат Макашев назначен акимом Успенского района Павлодарской области. С 2008 по 2018 год занимал различные должности в министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан. Прошел путь от эксперта департамента переработки и агропродовольственных рынков до заместителя директора департамента стратегического планирования и анализа. В 2018 году был назначен заместителем руководителя, а затем и руководителем управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2019 по 2021 годы являлся заместителем акима района Теренколь. С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области.

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Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области. 2020 по 2021 годы - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ТОО «Центр поддержки предпринимательства» Qolday» акимата города Алматы. С января по май 2022 года являлся помощником министра торговли и интеграции РК, главным консультантом отдела внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК. С мая 2022 года был главным инспектором отдела регионального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан.

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Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза. В разные годы занимал должности главного специалиста отдела регистрации актов гражданского состояния города Аксу, главного специалиста организационно-контрольного отдела аппарата акима города Аксу. До настоящего дня Жандарбек Туребеков являлся руководителем отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области.

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Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции. Трудовую деятельность начал в 2010 году журналистом на городском телеканале ТВК-6 г. Семей. В 2015 году - журналист службы новостей Агентства «Хабар». С начала 2016 года - специальный корреспондент Президентского пула службы новостей, телеведущий, журналист телеканала «Atameken Business Channel». До назначения работал официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

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Жомарт Момышев назначен зампредседателя Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК. 2006 – 2018 гг. - директор Жамбылского филиала АО «НайЭкс», г. Тараз. 2021– 2021 гг. - директор Жамбылского РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», г. Тараз. 2022 – 2022 гг. - и.о. руководителя департамента торговли Жамбылской области Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, г.Тараз. 2022 – 2023 гг. руководитель Департамента торговли Жамбылской области Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, г.Тараз.

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Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange. Имеет большой опыт работы с международным бизнес-сообществом, принимала активное участие в различных знаковых сделках по привлечению финансирования, включая, помимо прочего, синдицированные кредиты, еврооблигации, секьюритизацию, частные размещения. Она играла ведущую роль в сделках M&A и работала над проектами по разработке стратегии. Асель Мукажанова принимала активное участие в сделках по подготовке к IPO со стратегическими инвесторами, за которыми последовало одно из первых международных IPO из Казахстана, а также недавно проведенное IPO НК АО «Казмунайгаз».

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На должность начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РК назначен Нурдаулет Суиндиков. Руководил прокуратурой Сарыаркинского района Астаны, был первым заместителем прокурора Актюбинской области. С 2018 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, а также советником министра обороны Республики Казахстан. С июня 2022 года занимал должность начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.

Начальником департамента стратегического развития назначен Альжан Абдрахманович Нурбеков. Последовательно занимал должности прокурора отдела прокуратуры столицы, начальника отдела прокуратуры района Сарыарка прокуратуры г.Астана, прокурора, старшего прокурора, начальника управления департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры. В 2011 году назначен заместителем начальника департамента Международного сотрудничества Генеральной прокуратуры. С 2017 года занимал должность старшего помощника Генерального прокурора по особым поручениям.

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Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области. Трудовую деятельность начал учителем средней школы города Сатпаева. Несколько лет проработал на различных управленческих должностях.

До назначения занимал должность заместителя акима Аккольского района Акмолинской области.

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Айбек Егембергенов возглавил департамент регулирования естественных монополий по Кызылординской области. С 2015 по 2019 годы - главный специалист департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области. С 2019 года по 16 января 2023 года - руководитель отдела и заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Туркестанской области.

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Ганижан Калиев назначен руководителем управления по контролю Кызылординской области. С 2010 по 2016 годы - руководитель инспекции Комитета финансового контроля Министерства финансов по Восточно-Казахстанской области. С 2016 по 2019 годы занимал должность руководителя департамента Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов по Кызылординской области. С 2019 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов по Костанайской области.

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Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly. Работала редактором павлодарской газеты «Білік», продюсером Дирекции информационно-аналитических программ Первого канала «Евразия», старшим продюсером, заместителем генерального продюсера телеканала «Atameken Business Channel». С 2020 по 2021 годы работала шеф-редактором программного отдела и креативным продюсером Первого канала «Евразия». До назначения на пост директора телеканала Jibek Joly была креативным директором НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

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Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат. В 2003 году стал заниматься трейдингом в World Capital Investments (WCI). С 2005 по 2008 годы становится сотрудником инвестиционного подразделения «Юниаструм Банка», где занимался операциями на фондовом рынке США. В 2011 году он переезжает в Казахстан. В 2013 году Тимур Турлов открывает в Алматы брокерскую компанию АО «Фридом Финанс», в 2015 году создается холдинг Freedom Holding Corp. В 2022 году Тимур Турлов, прожив с семьей в Казахстане более 10 лет, официально получил гражданство РК.



