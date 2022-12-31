Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На этой неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК.

Трудовая деятельность: работа в Министерстве юстиции РК (1996); ведущий, главный консультант управления международного правового обеспечения (1996-1999); заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола (1999-2005); директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы (2005-2010); директор департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-2013); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (2013-2019). До настоящего времени – Уполномоченный по правам человека в РК.

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Канат Мусин стал судьей Конституционного суда.

В 2010-2012 годах - первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области. В 2012-2016 годах - руководитель департамента юстиции Астаны. С марта 2016 года - депутат Мажилиса Парламента шестого созыва. С июня 2021 по январь 2022 года - судья Верховного суда, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда.

Указами Главы государства судьями Конституционного суда назначены Кайрат Жакипбаев, Айжан Жатканбаева, Бакыт Нурмуханов, Роман Подопригора.

Также на должность судей были назначены Еркин Онгарбаев, Сергей Ударцев, Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров, и Айгуль Кыдырбаева. В 2007-2010 годах - главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности.

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Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан (05.07.2013-09.2019); директор Военного института сил воздушной обороны в городе Актобе (10.2019-29.12.2022); главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан (с 29.12.2022).

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Нуртас Кабаков назначен командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Садыков Кайрат Ануарбекулы освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

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Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК. В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

В 2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО «Astana Innovations». 2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ «Самрук Казына». В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

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Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара. С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима города Павлодара. С 2016 по 2017 год - заместитель акима города Экибастуза. С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области. С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.

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Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков. Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах. С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренколь и Щербактинского района, заместителя акима города Экибастуза, руководителя аппарата акима города Аксу, руководителя ГУ «Управление строительства Павлодарской области». С августа 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима города Павлодара.

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Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству. С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения Послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК. В июле 2022 года Указом Главы государства назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике.

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Артур Ластаев стал новым Уполномоченным по правам человека. Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере. С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии. Последнее место работы - начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

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В Карагандинской области назначили нового заместителя главы региона. Им стал Бауржан Асанов. На госслужбе с 2006 года. В разные годы руководил отделами сельского хозяйства и земельных отношений города Караганды, управлением сельского хозяйства Карагандинской области, управлением политики занятости населения департамента занятости населения Министерства труда и соцзащиты населения РК в Астане, управлением ветеринарии Карагандинской области. С декабря 2017 года и до нынешнего назначения работал акимом Абайского района.

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Акимом Сауранского района назначен Галымжан Усенбаев. С 2002 по 2005 годы работал главным специалистом в отделе тяжелой промышленности и строительной индустрии департамента энергетики и коммунального хозяйства ЮКО, в отделе торговли департамента индустрии и торговли ЮКО. С 2005 по 2007 годы руководил отделами развития внутренней и внешней торговли, предпринимательской и инновационной деятельности и организации города Шымкента. С 2007 по 2020 годы - главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима ЮКО, заместитель акима Ордабасинского района. С 2020 года работал заместителем акима города Кентау.

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Руководителем управления городской мобильности назначен Сагындык Телибаев. С 2013 по 2016 гг. – руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. С 2016 по 2019 гг. – заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. С 2019 по 2020 гг. – руководитель управления городской мобильности города Алматы. 2020-2022 гг. – директор ГКП на ПХВ «Метрополитен».

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Нурби Джигитеков назначен руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области. В разные годы работал инженером-механиком животноводческого комплекса совхоза «Аса» в Жамбылском районе, инженером-механиком, главным специалистом Жамбылского районного управления сельского хозяйства, ведущим специалистом, главным специалистом - государственным инспектором по техническому надзору Жамбылского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, заместителем начальника, начальником Жамбылской районной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

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Руководителем управления государственных закупок акимата Жамбылской области стал Жайыкбай Шалдаров. В разные годы работал судебным, старшим судебным исполнителем Есильского и Аккайынского территориальных участков Администратора судов Северо-Казахстанской области, главным специалистом юристом, начальником отдела департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, начальником отдела Администратора судов СКО, заместителем начальника департамента по исполнению судебных актов СКО.

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Мейрхан Умирбек назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления образования акимата Жамбылской области. В разные годы работал учителем истории и обществознания, директором средней школы 4 в селе Актоган Меркенского района, заведующим отделом аппарата акима Меркенского района, руководителем аппарата акима Меркенского района, акимом Актоганского сельского округа Меркенского района, руководителем аппарата акима Меркенского района, заместителем акима Меркенского района. С июня 2016 года по март 2021 года занимал должность акима Меркенского района.

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На должность заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области назначен подполковник полиции Ильяс Жумагулов. В правоохранительных органах он служит с 2006 года. Занимал руководящие должности в службах криминальной полиции и противодействия экстремизму.

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Начальником правления полиции района Алматы департамента полиции города Астаны стал майор полиции Дияс Токатов. Дияс Токатов более 17 лет работает в органах внутренних дел на различных должностях. Последняя занимаемая должность – начальник управления дознания департамента полиции города Астаны.



