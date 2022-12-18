Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых их них.

Вячеслав Салий назначен председателем Костанайского областного суда.

Вячеслав Васильевич Салий родился 15 июля 1961 года в поселке Амангельды Кустанайского района Кустанайской области. Служил в рядах Советской армии (1979-1981). Окончил Свердловский юридический институт (1982-1986).

Работал судьей Урицкого районного суда (1987-1988); судьей Костанайского областного суда (1988-2000); советником председателя Верховного суда Республики Казахстан (2000-2002); председателем коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда (2002-2007); судьей суда города Астаны (2007-2013); председателем специализированного межрайонного экономического суда города Астаны (12.12.2013-09.2014); судьей суда города Астаны (29.09.2014-27.02.2020); судьей Верховного суда Республики Казахстан (12.2019-05.12.2022).

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Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля – главным государственным строительным инспектором Жамбылской области назначен Кайрат Бисембаев.

57-летний Кайрат Бисембаев - уроженец Рыскуловского района Жамбылской области. В 1987 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «Водоснабжение и канализация», в 2003 году – университет «Туран» по специальности «Юриспруденция», в 2004 году – университет технологии, строительства, оценки и управления качества по специальности «Оценка (по отраслям и областям применения)».

Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером предприятия «Тургасельхозводопровод» в городе Аркалыке. В Рыскуловском районе работал заведующим Орнекским сельским клубом, секретарем комитета комсомола, заместителем директора, руководителем по делам молодежи совхоза «Алгабас», помощником президента ТОО «Агрокорпорация Подгорный».

Затем работал главным специалистом отдела строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса аппарата акима Жамбылской области, директором Алматинского областного филиала ОАО «НЦ Курылысконсалтинг», заместителем акима Каратальского района Алматинской области, начальником управления ГАСК департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2015 годы - руководитель департамента ГАСК и лицензирования Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК по Астане.

С 2015 по 2018 годы - аким Каратальского района Алматинской области, руководитель управления земельных отношений Алматинской области.

С 2019 по 2022 - заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

С марта 2022 года занимал должность заместителя исполнительного секретаря Алматинского городского филиала партии «AMANAT».

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Руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области назначен Айдулат Кенжебеков.

Он окончил Атырауский государственный университет им. Халела Досмухамедова по специальности «Государственное и местное управление».

2008 год – исполняющий обязанности главного специалиста планово-договорного отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области;

2008-2010 годы – главный специалист планово-договорного отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области;

2010-2011 годы – начальник планово-договорного отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области;

2011-2019 годы – заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области;

С апреля 2019 года работал заместителем акима Кызылкогинского района Атырауской области.



