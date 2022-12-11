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    Кадровые назначения в Казахстане за неделю

    11 Декабря 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека.

    С сентября 2019 года до своего нового назначения Ж. Касымбек занимал должность акима Карагандинской области.

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    Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Глава государства назначил его заместителем Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед своим новым заместителем. В Правительстве Алтай Кульгинов будет курировать вопросы социального блока.

    Акимом города Астаны он был назначен в 2019 году.

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    Акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. С сентября 2020 года он работал акимом города Караганды. До этого дня Карагандинскую область в течение трех лет с сентября 2019 года возглавлял Женис Касымбек. С 2018 по 2020 годы занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

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    Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области.

    Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    На посту акима Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов работает с 11 ноября 2014 года.

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    Глава государства подписал Указ о назначении Асаина Байханова акимом Павлодарской области.

    С марта 2020 года А. Байханов занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений, социальной защиты и спорта. 19 июля 2021 года был назначен акимом города Павлодара.

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    Указом Главы государства Малик Мурзалин стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии. Его освободили от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    Заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан он работал с 19 марта 2019 года. С 2017 по 2019 годы был акимом Акмолинской области.

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    Президент назначил послов РК в Болгарии, Литве и Албании.

    Виктор Темирбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике.

    Тимур Уразаев стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Литовской Республике.

    Посол РК в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

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    Канатбек Жайсанбаев стал помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

    Его освободили от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    С октября 2016 года работал в Администрации Президента Республики Казахстан в должности государственного инспектора, заместителя заведующего отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

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    Распоряжением Главы государства Габидулла Оспанкулов назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    С февраля 2021 года он занимал должность государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.

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    Избран председатель Верховного суда Республики Казахстан. Им стал Асламбек Мергалиев.

    В 2008 году А. Мергалиев избирался членом Центрального Совета союза судей РК.

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    Постановлением Правительства Республики Казахстан Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции.

    С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность управляющего директора дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.

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    Арман Кашкинбеков назначен президентом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы». С 2021 года по настоящее время он занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам. Также с 2020 по 2021 годы являлся главой по устойчивому развитию в Программе развития ООН.

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    В Караганде назначили и.о. акима города. Им стал Мейрам Кожухов.

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    На должность первого заместителя начальника департамента полиции города Астаны назначен полковник полиции Даурен Казбеков.

    Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Акмолинской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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