Кадровые назначения в Казахстане за неделю

11 Декабря 2022, 12:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека.

С сентября 2019 года до своего нового назначения Ж. Касымбек занимал должность акима Карагандинской области.

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Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Глава государства назначил его заместителем Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед своим новым заместителем. В Правительстве Алтай Кульгинов будет курировать вопросы социального блока.

Акимом города Астаны он был назначен в 2019 году.

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Акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. С сентября 2020 года он работал акимом города Караганды. До этого дня Карагандинскую область в течение трех лет с сентября 2019 года возглавлял Женис Касымбек. С 2018 по 2020 годы занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

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Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области.

Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

На посту акима Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов работает с 11 ноября 2014 года.

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Глава государства подписал Указ о назначении Асаина Байханова акимом Павлодарской области.

С марта 2020 года А. Байханов занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений, социальной защиты и спорта. 19 июля 2021 года был назначен акимом города Павлодара.

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Указом Главы государства Малик Мурзалин стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии. Его освободили от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан он работал с 19 марта 2019 года. С 2017 по 2019 годы был акимом Акмолинской области.

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Президент назначил послов РК в Болгарии, Литве и Албании.

Виктор Темирбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике.

Тимур Уразаев стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Литовской Республике.

Посол РК в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

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Канатбек Жайсанбаев стал помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Его освободили от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С октября 2016 года работал в Администрации Президента Республики Казахстан в должности государственного инспектора, заместителя заведующего отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

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Распоряжением Главы государства Габидулла Оспанкулов назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С февраля 2021 года он занимал должность государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.

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Избран председатель Верховного суда Республики Казахстан. Им стал Асламбек Мергалиев.

В 2008 году А. Мергалиев избирался членом Центрального Совета союза судей РК.

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Постановлением Правительства Республики Казахстан Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции.

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность управляющего директора дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.

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Арман Кашкинбеков назначен президентом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы». С 2021 года по настоящее время он занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам. Также с 2020 по 2021 годы являлся главой по устойчивому развитию в Программе развития ООН.

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В Караганде назначили и.о. акима города. Им стал Мейрам Кожухов.

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На должность первого заместителя начальника департамента полиции города Астаны назначен полковник полиции Даурен Казбеков.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Акмолинской области.