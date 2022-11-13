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Кадровые назначения в Казахстане за неделю

13 Ноября 2022, 10:33
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
13 Ноября 2022, 10:33

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса. Известен в Павлодарской области как врач-хирург, почетный работник здравоохранения. 10 января 2021 года был избран депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии «Ақжол», являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва.

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Руководителем департамента государственных доходов по Туркестанской области назначен Мақсат Нурахаев. Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом по налогам Куланского акимата Жамбылской области. С февраля 2015 года работал руководителем управления администрирования косвенных налогов ДГД по г. Алматы, заместителем руководителя, руководителем УГД по Медеускому району ДГД по г. Алматы. С июня 2019 года по сентябрь 2020 года был заместителем руководителя ДГД по Западно-Казахстанской области. С сентября 2020 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК.

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Инеcса Чернышева назначена руководителем управления образования Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начала в 1992 году в должности учителя русского языка и литературы в школе-гимназии 38. С 2016 года была директором КГУ «Гимназия 38 имени Л. Гумилева». С 2021 года – депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата.

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Руководителем управления туризма Мангистауской области назначен член президентского молодежного кадрового резерва Маулен Габдулкалиев. Трудовую деятельность начал в 2012 году оператором связи Актауского городского почтового отделения 3 МОФ АО «Казпочта». 2016 г. – менеджер департамента продаж финансовых услуг ЦА АО «Казпочта», менеджер центра управление продаж. 2017 г. – заместитель директора по бизнесу Мангистауского ОФ АО «Казпочта». С 2020 года работал директором Актюбинского ОФ АО «Казпочта».

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На должность руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области назначен Камбарбек Мубараков. Трудовую деятельность начал слесарем центрального гумна совхоза Озгент. В разные годы работал специалистом налогового комитета по области, старшим налоговым инспектором, а также руководителем налогового управления Шиелийского и Жанакорганского районов. С 2019 по 2021 годы работал руководителем управления сельского хозяйства Кызылординской области, акимом Шиелийского района, с 2021 года по настоящее время – председателем правления Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ибрая Жахаева.

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Ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан назначен Марат Сексембаев. Трудовую деятельность начал в 2000 году в прокуратуре Карагандинской области. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. Работал заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, прокурором Карагандинской области. С июня 2021 года руководил Аппаратом Генерального прокурора.

На должность начальника вновь образованной Службы международно-правового сотрудничества назначен старший советник юстиции Артур Ластаев. Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере. С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии.

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Арслан Беспаев назначен генеральным директором футбольного клуба «Астана». Ранее Арслан Беспаев работал в структурных подразделениях «КазМунайГаза», управлении финансов города Алматы и аппарате акима Западно-Казахстанской области. С 2019 года по март 2022-го занимал руководящую должность в одном из департаментов «Астаны.

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Айбар Теменов назначен руководителем управления туризма Алматинской области. В разные годы работал помощником акима Медеуского района Алматы, начальником территориального отдела управления внутренней политики по Медеускому району, заместителем руководителя управления предпринимательства и промышленности Алматы, главным специалистом пресс-службы, заместителем акима Есильского района Астаны, директором Центра исследования проблем религии Астаны, советником директора ТОО «Kazakh-Sino Silkway Company» Алматы, руководителем управления общественного развития города. С сентября 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.


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