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Кадровые назначения в Казахстане за неделю

6 Ноября 2022, 09:59
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
6 Ноября 2022, 09:59

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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На уходящей неделе Указами Главы государства Касым-Жомарта Токаева назначены новые послы Казахстана в Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Черногории.

Так, экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Хорватии Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

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Новую должность получили и бывший министр здравоохранения РК Алексей Цой. Он стал руководителем Медицинского центра УДП РК.

С 2020 по 2021 годы занимал пост министра здравоохранения.

В разные годы работал Генеральным секретарем в ОО «Евроазиатское респираторное общество», директором РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» УДП РК, начальником ГУ «Медицинский центр УДП РК», главным врачом Городской больница № 1 акимата Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК.

Также стало известно, что Рустам Албаев назначен директором Больницы Медицинского центра УДП РК.

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На минувшей неделе Постановлением Правительства РК Тимура Султангазиева назначили на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Ранее он был заместителем акима Северо-Казахстанской области. В 2020 году занимал должность председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала члена Народной партии Казахстана Дмитрия Легкого депутатом Мажилиса Парламента РК.

Накануне стало известно о досрочном прекращении полномочия депутата Мажилиса Парламента Айбека Паяева.

С января 2021 года Айбек Паяев был избран по партийному списку Народной партии Казахстана, став депутатом VII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, входил в Комитет по финансам и бюджету.

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Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трех областей.

На должность заместителя начальника департамента полиции Акмолинской области представили Фархада Омарова. Он работал начальником управления аналитической работы и предварительного следствия Следственного департамента МВД.

Даурен Ибраев был представлен к назначению на должность заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области. Ранее он занимал должность замначальника кызылординской полиции.

Кайрат Абдыгалиев был представлен к назначению на должность начальника управления полиции города Семея департамента полиции области Абай. Ранее он работал начальником управления криминальной полиции департамента полиции ВКО.

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На уходящей неделе стало известно, что общественная активистка Айсулу Ерниязова назначена советником министра науки и высшего образования РК по делам молодежи – студенческим омбудсменом. В министерстве она будет заниматься защитой прав студентов.

С апреля 2022 года по настоящее время была заместителем председателя молодежного крыла Jas Otan при партии AMANAT. Кроме того, Айсулу Ерниязова является членом республиканского политического Совета партии AMANAT и Национального Курултая.

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Новые руководители управлений назначены в акиматах нескольких регионов.

Так, распоряжением акима Жамбылской области Арман Ташметов стал руководителем управления физической культуры и спорта акимата области.

С 2020 года по июль 2022 года он занимал должность заместителя директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. С июля 2022 года – вице-президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская Федерация Текбола».

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Распоряжением акима Алматинской области на должность руководителя областного управления по развитию языков назначен Даулет Шайтурсын.

В разные годы работал главным администратором Кызылординской областной филармонии, инспектором аппарата акима Кызылординской области, главным инспектором отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы, руководителем аппарата акима Жетысуского района Алматы и заместителем акима Жетысуского района.

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Нового руководителя управления по вопросам молодежной политики назначили в Карагандинской области. Им стал Рауан Таран. Вся его трудовая деятельность связана со сферой молодежной политики. С 2021 года и до настоящего назначения возглавлял отдел молодежных проектов и программ управления по вопросам молодежной политики.

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Нуржан Ермуханов стал заместителем акима города Атырау.

Нуржан Ермуханов начал трудовую деятельность учителем в школе №27 города Атырау, работал главным специалистом в аппарате акима города, начальником областного управления физической культуры и спорта.

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Нового заместителя акима города назначили и в Петропавловске. Должность занял 38-летний Адильбек Аубакиров.

Новый замакима будет курировать оперативные вопросы и вопросы строительства. С августа 2021 года и до настоящего назначения являлся советником директора филиала «Есіл су». В разные годы занимал должность руководителя отдела водоснабжения, заместителя и руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.


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