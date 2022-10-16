Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Арман Шаккалиев назначен первым вице-министром торговли и интеграции РК. Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по городу Астане и Акмолинской области. 2001– 2002 гг. — главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам. 2002-2004 гг. — начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК. 2004-2006 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт метрологии». 2006-2007 гг. — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками. В 2007-2008 гг. работал на руководящих должностях в структурах Министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга «КазАгро». 2008-2016 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «КазИнСт». 2016-2018 гг. — директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии. 2018-2019 гг. — председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК. 2019-2020 гг. занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. С ноября 2020 года и по настоящее время являлся Членом Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

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Ернур Дауенов возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК. Трудовой путь начал в 2009 году учителем истории Областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей им. Ы. Алтынсарина. 2011- 2013 гг. работал научным сотрудником Академии национального образования им. Ы. Алтынсарина, заместителем директора школы для одаренных детей «Зерде» города Астаны, заведующим лабораторией регионального научно-практического центра «Ертіс дарыны». 2013 - 2014 гг. — главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Павлодарской области. 2014 - 2015 гг. — заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района. 2015 - 2016 гг. — руководитель отдела образования Баянаульского района. 2016 - 2017 гг. - заместитель руководителя управления образования Павлодарской области. 2017 - 2019 гг. — руководитель управления внутренней политики Павлодарской области. С 2019 года руководил управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области. С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

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Куаныш Еликбаев назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК. Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети. 2006 - 2007 гг. работал в частных компаниях. 2009-2012 гг. трудился ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента технического регулирования в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности» («Информационно-аналитический центр нефти и газа»). 2012-2014 гг. - консультант отдела разработки технических регламентов, советник отдела методологии департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (г. Москва). 2015 - 2016 гг. — и.о. главного эксперта, главный эксперт, руководитель управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК. В 2016 году работал заместителем генерального директора в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК. 2017- 2021 гг. — заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (г. Москва). С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобожден от должности согласно поданному заявлению.

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Насымжан Оспанова назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы. 1992 - 1993 гг. - преподаватель Профессионально-технического училища №18 Алматы. 1993 - 1996 гг. - заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технического училища №18 города Алматы. 1996 - 2006 гг. — заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технической школы №18 города Алматы. 2002 - 2006 гг. работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Профессиональной школы №18 города Алматы. 2006 – 2008 гг. — директор Алматинского колледжа технологии и менеджмента. 2008 - 2016 гг. занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы. В 2017 году исполняла обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК. С апреля 2017 и по настоящее время работала директором департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

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Алмас Абаев назначен руководителем управления госзакупок Абайской области. В сфере государственных закупок работает с 2011 года. Был специалистом отдела государственных закупок и маркетинга РГП «Енбек», ведущим специалистом департамента административной работы АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» города Астаны. Работал методистом-делопроизводителем, начальником отдела тылового обеспечения столицы. 2015 - 2016 гг. – заместитель директора ТОО «Даму ИТД-2017». Позже работал главным специалистом отдела организации государственных закупок управления государственных закупок города Астаны, в управлении активов и государственных закупок города Астаны. 2018 - 2020 гг. – руководитель отдела проведения процедур государственных закупок. Также занимал должность руководителя отдела проведения процедур государственных закупок по бюджетным инвестиционным проектам. Был заместителем директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан, заместителем руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султана. До нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления активов и государственных закупок столицы.

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Департамент госдоходов по Кызылординской области возглавил Гани Аманов. До нового назначения работал в должности директора департамента кадров и внутреннего администрирования.

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Рустем Ворошилов назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абайской области. Трудовой путь начинал в АО «Международный аэропорт Алматы», был экспертом Центра актуальных исследований «Альтернатива». 2014 - 2016 гг. – главный специалист отдела индустриально-инновационного развития управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы. Руководил отделом мониторинга деятельности промышленных предприятий управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы. Работал заместителем руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

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Руслан Базарбаев назначен заместителем акима города Семея. Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности главного специалиста управления предпринимательства и промышленности города Астаны. В разные годы работал главным специалистам, руководителем отдела управления администрирования специальных экономических зон «Астана - новый город», г лавным менеджером АО «Казтехнологии». Также работал в Комитете по инвестициям Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан (ныне - Министерство индустрии и инфраструктурного развития). С 2018 года работал главным экспертом, главным консультантом, главным инспектором Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

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Марат Исмаилов стал руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля – главным государственным санитарным врачом Алматинской области. Общий стаж работы - 25 лет, все в органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, до 2014 года трудился в Восточно-Казахстанской области. 2015 - 2020 гг. работал в департаменте государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора Алматинской области в Талдыкоргане. 2021 - 2022 гг. работал в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК в Астане. С 4 октября 2022 года назначен руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

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Руслан Мелдебеков назначен председателем Ревизионной комиссии по Жамбылской области. Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности специалиста территориального управления департамента госсанэпиднадзора акимата Жамбылской области. 2007 - 2009 гг. - главный специалист отдела попечения и оказания помощи детям департамента по защите прав детей Жамбылской области. 2009 - 2011 гг. - главный эксперт в Министерстве сельского хозяйства РК. 2011 - 2019 гг. - главный государственный контролер и аудитор, заведующий сектором Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 2019 - 2020 гг. - заместитель директора департамента внутреннего аудита Министерства здравоохранения РК. С марта 2020 по октябрь 2022 года – директор департамента внутреннего аудита Министерства здравоохранения РК.

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Салауат Утегулов назначен руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области. 06.2001 - 08.2002 гг. - слесарь в АО «Есбол» Индерского района. 08.2006 - 10.2007 гг. - главный специалист управления физической культуры и спорта Атырауской области. 10.2007 -02.2008 гг. - временно главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и бюджетного планирования Атырауской области. 02.2008 - 04.2008 гг. - главный специалист отдела экономического анализа и планирования департамента экономики и бюджетного планирования Атырауской области. 0 4.2008 - 12.2009 гг. - главный специалист отдела экономического анализа и планирования управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области. 12.2009 - 06.2013 гг. - руководитель отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области. 06.2013 - 09.2013 гг. - руководитель отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области. 09.2013 - 07.2019 гг. - заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области. 07.2019 - 07.2021 гг. - заместитель акима Индерского района. 07.2021 - 09.2022 гг. - аким Индерского района.

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Ахылбек Куришбаев возглавил новый научно-исследовательский институт.

До назначения Ахылбек Куришбаев досрочно сложил полномочия депутата Сената Парламента РК.