Кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Шефом протокола Премьер-Министра Республики Казахстана стал Серик Аширов. Трудовую деятельность начал в 2009 году в должности специалиста департамента консульской службы МИД. В 2016-2017 гг. - советник секретариата комиссара ЭКСПО-2017 МИД. В 2017-2020 гг. работал советником Службы государственного протокола МИД. В 2020 - 2022 гг. - руководитель управления Службы государственного протокола МИД. С апреля 2022 года по настоящее время являлся главным инспектором протокола Премьер-Министра.

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Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК. Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу. В 2019 году назначен Советником министра иностранных дел РК. В 2020-2021 гг. — руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области. С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии. Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Протокол о создании Совета подписали председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков и председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода.

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Руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области назначен Мурат Магзин. Начал трудовую деятельность в 2000 году на шахте имени В. И. Ленина УД АО «Испат-Кармет» горным мастером.В 2006 - 2015 гг. в этом же районе возглавлял отдел строительства, архитектуры и градостроительства. С сентября 2015 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Абайского района.

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Олжас Агабеков назначен на должность председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Трудовой путь начал в 2007 году с должности менеджера в АО «Нефтяная страховая компания». С 2016 года по сентябрь 2022 года – заместитель директора департамента по изменению климата Министерства энергетики, директор департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей. Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства. Вместе с тем уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей. Отметим, что уполномоченные по правам ребенка будут работать на общественных началах.

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Назначены руководители инспекций лесного хозяйства в трех областях.

Закария Туралиев назначен на должность руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Улытауской области. В разные годы занимал должности директора Чингирлауского, Тайпакского, Уральского, Акжаикского госучреждений по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. С 2015 по сентябрь 2022 года работал заместителем руководителя Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции.

Максат Елемесов назначен на должность руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Абайской области. Трудовую деятельность начал рабочим в Канонерском лесохозяйственном производственном предприятии Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области. В 2013- 2020 гг. - руководитель управления леса и особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Кайрат Мейрембеков назначен руководителем Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В 2007 - 2014 гг. – руководитель отдела, управления, заместитель директора департамента природных ресурсов МСХ, МОСВР РК. В 2014 - 2022 гг. – главный консультант, главный инспектор Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

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Нурбол Жунисбеков назначен акимом Таласского района Жамблыской области. В разные годы работал тренером Жамбылского областного филиала ОО «Федерация дзюдо РК», помощником воспитателя областной специализированной школы-интерната для одаренных детей, а также в различных частных структурах. С сентября 2017 года занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.

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Назначен председатель суда Жетысуской области – им стал Ержан Кененбаев. В 1992 - 2007 гг. работал в органах прокуратуры Алматы и юристом в различных учреждениях. В 2007 - 2014 гг. – судья Панфиловского районного суда Алматинской области. С 2014 года и до настоящего назначения – судья Алматинского городского суда.

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Председателем правления АО «Казахстан ГИС Центр» назначен Медет Дюсембаев. Трудовую деятельность начал в 2008 году на инженерно-технических позициях в нефтехимической и нефтегазовой отраслях. Был менеджером проекта в АО «Инвестиционный фонд Казахстана», директором центра трансферта технологий в АО «Национальное агентство технологического развития», заместителем председателя правления акционерного общества «QazTech Ventures», руководителем группы управления проектом Всемирного банка и Министерства образования и науки РК. Также работал председателем совета директоров Центра инжиниринга и трансферта технологий (ныне QazInnovations).

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Арман Жукенов назначен председателем Акмолинского областного суда. Трудовую деятельность начал секретарем судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны. Работал в структурных подразделениях Аппарата Верховного Суда. В 2009 - 2014 гг. – судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы, Сарыаркинского районного суда города Астаны. В 2015 - 2021 гг. – председатель Сарыаркинского районного суда города Астаны. С 2021 года и до настоящего назначения – судья суда города Астаны.

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Мурат Кыдырганбеков стал акимом Шахтинска. В управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области был главным специалистом отдела планирования, развития отраслей экономики и казахстанского содержания, заместителем руководителя. Работал инспектором аппарата акима Карагандинской области. Занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Карагандинской области. С марта 2021 года до настоящего времени возглавлял управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

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Руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан стал Аскар Бегманов. Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района города Алматы. В 2014-2015 гг. — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК. В 2015-2018 гг. — аким района Магжана Жумабаева СКО. В 2020-2021 гг. — заместитель акима города Талдыкоргана. С октября 2021 года по настоящее время являлся директором департамента в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

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Заместителем генерального директора по информационному вещанию «Седьмого канала» назначена Алена Горбачева. В разные годы работала шеф-райтером на телеканале «ОРТ Евразия», выпускающим редактором и программным директором в агентстве «Хабар». Последние три года Алена Горбачева возглавляла круглосуточный новостной канал «Хабар 24». Под ее руководством канал зарекомендовал себя как основной информационный ресурс, оперативно поставлявший новости во время крупнейших событий последних трех лет, в том числе пандемии коронавируса и января 2022 года.

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Заместителем генерального директора «Седьмого канала» по общественно-политическим вопросам назначен Мейіржан Әлібекұлы. Трудовую деятельность начал в 2005 году редактором-ведущим программы «Жаңалықтар» регионального телеканала «Атырау». С 2009 года работал на различных должностях в республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». Был голосом телеканала, главным редактором, корреспондентом журналистского пула Президента Республики Казахстан. Кроме того, занимал должность редактора-ведущего политико-аналитической программы «Апта.kz», был заместителем директора ДИАП по производству политико-аналитических программ. Занимал должность PR-советника Президента Международного общественного фонда «Білім-инновация».

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Руслан Нурмаханбетов стал акимом Осакаровского района Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в 2005 году специалистом аппарата акима поселка Молодежного Осакаровского района. Занимал различные должности в аппарате акима Осакаровского района. Затем работал в Северо-Казахстанской области заместителем руководителя управления образования. После трудился в Бухар-Жырауском районе, где прошел путь от главного специалиста до заместителя акима района. С августа 2017 года до настоящего времени был заместителем акима Осакаровского района, в этой должности курировал вопросы экономики, сельского хозяйства, ветеринарии, земельных отношений.

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В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области назначили нового акима. На эту должность утвердили Нуркена Кобжанова. Нуркен Кобжанов на государственной службе около 15 лет. Прежде трудился в сфере сельского хозяйства. В 2007 - 2013 гг. работал заместителем акима Осакаровского района. Затем был акимом Бухар-Жырауского района. С июня 2017 года до настоящего времени занимал пост акима Осакаровского района.

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Жаслан Мадиев покинет должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк». С января 2022 года по настоящее время является первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.