14 Августа 2022 13:17

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На минувшей неделе приказом министра финансов РК Данияр Жаналинов назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, с освобождением от должности вице-министра финансов. Должность вице-министра он занимал с августа 2021 года.

В разные годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области, был заместителем начальника Налогового департамента по Алматинской области. Работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Минфина РК. Был руководителем департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области, департамента госдоходов по Мангистауской области.

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Сухроб Ходжиматов стал заместителем постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане.

До прихода в ПРООН С. Ходжиматов занимал ряд руководящих должностей в проектах USAID по правовому и экономическому развитию в Таджикистане. Трудовую деятельность начал в Генеральной прокуратуре Таджикистана.

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Экс-аким города Алматы, а сейчас министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев получил еще одну новую должность.

Его избралипредседателем Наблюдательного совета ассоциации. Данное решение было поддержано во время внеочередного общего собрания Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС).

ФБА ЕАС – общественная неправительственная организация, объединяющая финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки, общественные и научно-производственные объединения из 26 стран Евразии.

1 июня этого года Бакытжан Сагинтаев решением Высшего Евразийского экономического совета был назначен новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.

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Кадровые перестановки на уходящей неделе произошли в регионах страны.

Так, распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК Нуржан Календеров назначен первым заместителем акима Жамбылской области.

С февраля 2022 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области.

Нуржан Календеров в качестве первого заместителя главы региона будет курировать вопросы экономического планирования, развития финансового сектора, социального обеспечения, занятости, миграции, здравоохранения, трудовых отношений и другие.

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Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами маслихата Кентау на должность акима города Кентау назначен Жандос Тасов.

С февраля 2021 года он занимал должность заместителя акима города Туркестана.

А ранее занимавший должность акима Кентау Рашид Аюпов освобожден от занимаемой должности на основании собственного заявления.

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В девяти департаментах полиции Казахстана назначены новые заместители начальников.

В частности, назначены новые заместители начальников и начальник подразделения в департаментах полиции Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областях, а также города Алматы и в управлении полиции Уральска.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов провел личное собеседование с каждым кандидатом. 8 августа он подписал приказ, которым назначены на должности:

– первого заместителя начальника ДП области Абай Берик Амангельды из ДП Атырауской области;

– заместителя начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков из ДП Восточно-Казахстанской области;

– заместителя начальника ДП области Абай Елдос Закимов из ДП Восточно-Казахстанской области;

– заместителя начальника ДП города Алматы Дидар Аханов, ранее работавший начальником районного управления полиции этого подразделения;

– первого заместителя начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев из ДП Туркестанской области;

– заместителя начальника ДП Жамбылской области Нургали Касенов из центрального аппарата МВД;

– первого заместителя начальника ДП области Жетысу Жасулан Байкенов из ДП центрального аппарата МВД;

– начальника управления полиции города Уральска ДП Западно-Казахстанской области Сагиндик Аяганов из ДП города Алматы;

– первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк из центрального аппарата МВД;

– первого заместителя начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев из центрального аппарата МВД;

– заместителя начальника ДП Туркестанской области Меруерт Абдыкадыркызы, работавшая ранее начальником управления этого подразделения;

– первого заместителя начальника ДП области Улытау Мурат Алтаев из ДП города Шымкента.

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Сразу пять руководителей различных управлений назначены в новой образованной Жетысуской области.

Руководителем управления здравоохранения Жетысуской области назначен Арман Джансегиров. Руководителем управления государственных закупок стал Момыш Махметов. Галымжан Дарибаев назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля области назначен Саят Караласов. Управления физической культуры и спорта будет возглавлять Алмат Ушкемпиров.

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Тем временем начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области назначен полковник Бауыржан Избасаров.

С 2021 года он занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

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Личному составу полиции Жетысуской области представили двух новых руководителей.

Так, приказом министра внутренних дел Казахстана от 10 августа на должность заместителя начальника областного департамента по оперативной работе назначен Ельдар Абдикенов. А на должность заместителя начальника областного департамента по общим вопросам назначен Нуржан Танатаров.

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Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и 8 августа освободил акима города Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности.

Ардак Кантарбаев занимал должность акима города Экибастуза с сентября 2020 года.

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В Карагандинской области назначили нового начальника департамента уголовно-исполнительный системы. Им стал Бекболат Шакиров.

С 2020 года до своего нынешнего назначения был заместителем начальника ДУИС по Карагандинской области.

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Еще одно назначение в Карагандинской области. В регионе назначен уполномоченный по правам ребенка, эту должность заняла Ирина Киселева.

Как ранее сообщала руководитель управления образования региона Гульсум Кожахметова, основными задачами уполномоченного по правам ребенка является обеспечение гарантий прав и законных интересов детей во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

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Согласно порядку ротации государственных служащих, на должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Абайской области, председателя совета по этике назначен Адильбек Мукашев.

До назначения на должность новый руководитель департамента работал руководителем, председателем Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области.

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Кадровые назначения в уходящей неделе произошли и в Атырауской области.

11 августа в ходе заседания актива области глава региона Серик Шапкенов представил своих новых заместителей. Так, по согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима области на должности заместителей акима Атырауской области назначены Кайрат Нуртаев и Жасулан Бисембиев.

Кайрат Нуртаев с 2019 по 2021 годы занимал должность акима Курмангазинского района. Позже ему пришлось подать в отставку из-за коррупции своего заместителя Уркена Тажибаева, которого признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве. Суд приговорил экс-замакима Курмангазинского района к штрафу в размере более 2,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе. С апреля 2021 года по январь 2022 года Кайрат Нуртаев работал советником акима Атырауской области. С января 2022 года по настоящее время занимал должность генерального директора ТОО «БатысАльянсстрой».

А Жасулан Бисембиев ранее занимал должность заместителя председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

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Новым акимом Кызылкогинского района Атырауской области стал Канат Азмуханов.

Его последнее место работы – руководитель управления внутренней политики Атырауской области (08.2020 г. – по настоящее время).

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Также сообщалось, что приказом генерального прокурора Республики Казахстан Бекжан Ермуханбетұлы стал первым заместителем прокурора Атырауской области.

Он поэтапно занимал должности в прокуратуре Костанайской области и Генеральной прокуратуре Казахстана. Последняя занимаемая должность - заместитель прокурора Акмолинской области.

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Акимы районов назначены в ряде регионов.

Жасулан Естенов назначен акимом Карасайского района. Соответствующее распоряжение подписал аким Алматинской области Марат СултангазиевЖасулан Естенов назначен акимом Карасайского района. Соответствующее распоряжение подписал аким Алматинской области Марат Султангазиев.

С февраля 2021 года занимал должность руководителя управления финансов Алматинской области.

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Тем временем, должность акима Узункольского района Костанайской области занял Азамат Аужанов, ранее занимавший должность руководителя управления инспекции труда.

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Руководителем управления здравоохранения Костанайской области стал Данияр Джандаев.

В разные годы работал в реанимационном отделении, станции скорой медицинской помощи, врачом- оториноларингологом в онкодиспансере. С июня 2020 года по 5 августа 2022 года занимал должность главврача костанайской городской больницы.