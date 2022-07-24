24 Июля 2022 12:59

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Гульсара Арыстанкулова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике.

Гульсара Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, университет гуманитарных наук г. Страсбурга по программе «Болашақ» и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Доктор в области международных отношений. Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе Посольства Казахстана в Бельгии. В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации. В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции. С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения Послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК. Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

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Членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Кыргызской Республики назначен Арзыбек Кожошев.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана. Ранее занимал руководящие должности в Министерстве экономики Кыргызской Республики, в Министерстве финансов Кыргызской Республики, председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики – председателя Совета Евразийской экономической комиссии. Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва. Арзыбек Орозбекович Кожошев имеет степень доктора экономических наук и классный чин государственного советника государственной гражданской службы третьего класса.

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Начальником департамента полиции Алматы назначен Арыстангани Заппаров.

Заппаров Арыстангани Расилханович родился в 1969 году. В органах внутренних дел работает с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2019-2022 годах работал заместителем министра внутренних дел РК. С января 2022 года возглавлял департамент полиции Алматинской области.

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Серик Нсанбаев стал заместителем акима города Атырау.

Нсанбаев Серік Бағытжанұлы родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности юрист. Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом-консультантом отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы аппарата акима города Атырау. С 2004 по 2008 годы - главный специалист отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы аппарата акима города Атырау, с 2008 по 2017 годы - руководитель отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Атырау. 15 августа 2017 года был назначен руководителем аппарата акима города Атырау.

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Заместителем акима Костаная стал Бахыт Каширбеков.

На госслужбе Каширбеков Бахыт Серикбаевич - более 11 лет, на руководящих должностях - 6 лет. Начал трудовую деятельность в 2002 году бухгалтером Карабалыкского районного отдела образования. В 2003 году поступил на государственную службу. С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом отдела образования Карабалыкского района. С 2007 по 2010 годы - начальник отдела физической культуры и спорта Карабалыкского района. С 2010 по 2016 годы работал в различных коммерческих структурах в столице. С 2017 по 2022 годы работал на разных должностях в департаменте занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Бахыт Каширбеков будет осуществлять руководство в социальной сфере - курировать вопросы внутренней политики, образования, социальной защиты и занятости населения, здравоохранения, молодежной политики, общественных объединений, профсоюзов, ономастики.

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Начальником департамента полиции Абайской области назначен Бекторе Султан.

Бекторе Султан родился 2 марта 1974 года в селе Ванновка Тюлькубасского района Чимкентской области. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2003 году - Академию МВД РК. По образованию – юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел.

В правоохранительных органах работает с 1 сентября 1991 года, начинал служебную деятельность следователем УВД Южно-Казахстанской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДВД Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. С 2019 года занимал должность начальника департамента полиции Кызылординской области.

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Атыгай Арыстанов возглавил департамент полиции Жетысуской области.

Атыгай Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области. Образование – правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году – магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б.Бейсенова. Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года.

Трудовую деятельность проходил на различных должностях от оперативного сотрудника до руководителя службы и оперативной работы. С 2008 по 2010 годы – начальник управления внутренних дел Бостандыкского района департамента внутренних дел г. Алматы. С 2010 по 2012 годы – начальник управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области. С 2012 по 2016 годы – первый заместитель начальника департамента внутренних дел Костанайской области. В 2016 году – заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан. С 2016 по 2019 годы – начальник департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан. С 2019 по 2021 годы – начальник ДП Актюбинской области. С 16 октября 2021 года – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан. Имеет государственную награду Орден «Айбын» ІІ степени.

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Руководителем департамента внутреннего госаудита Павлодарской области назначен Даурен Махметов.

Даурен Махметов начал трудовой путь в 2012 году в инспекции финансового контроля Павлодарской области. С 2013 года он занимал различные должности в Комитете финансового контроля и Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов Казахстана, был руководителем управления.

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Гендиректором «Седьмого канала» стала Ания Байоразова.

Ания Байоразова в 2009 году окончила факультет журналистики КазНУ имени Аль-Фараби. Имеет более 15 лет опыта в сфере СМИ и телевизионного производства.

Трудовую деятельность начала на «31 канале» в период обучения в университете. Была редактором, сценаристом и ведущей информационно-развлекательных проектов. С 2010 года по 2020 год работала корреспондентом информационной службы, диктором ТК «Хабар», ведущей различных телевизионных проектов на ТК «Ел арна» и ТК «Алматы». Работала советником председателя «Jas Otan», успешно провела организацию и PR-кампанию народной акции «Biz Birgemiz». С 2020 работала в РГУ «СЦК» при Президенте РК, параллельно продолжая свою творческую деятельность на отечественных телеканалах. В настоящее время получает степень MBA в Almaty Management University. Свободно владеет тремя языками.

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Гендиректором Атырауского нефтеперерабатывающего завода назначен Мурат Досмуратов.

Досмуратов Мурат Абиевич родился 13 марта 1963 года. В 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «Инженер-химик-технолог», в 1990 году там же получил степень - кандидат технических наук.

С 1985 по 2003 годы работал оператором технологических установок, заместителем начальника цеха, начальником лаборатории, старшим инженером, начальником ПТО, главным технологом ТОО «Петро Казахстан Ойл Продакс» (ШНОС). С 2004 по 2010 годы - главный менеджер, директор департамента нефтехимии АО «НК «КазМунайГаз». С 2010 по 2012 годы - главный инженер по переработке нефти ТОО «Дирекция Строящихся Предприятий КМГ». С 2012 года по апрель 2016 года - заместитель председателя правления по производству ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries. С апреля по октябрь 2016 года - начальник службы технического развития ТОО «Объединенная химическая компания». С января по ноябрь 2017 года - руководитель по пуско-наладке, филиал Rominserv SRL в РК (установка изомеризации ПНХЗ). С ноября 2017 года по октябрь 2018 года - директор департамента нефтепереработки АО «НК «КазМунайГаз». С октября 2018 года по август 2019 года - советник председателя правления, заместитель председателя правления по проектам ТОО KPI Inc. С августа 2019 года работал заместителем председателя правления по проектам ТОО KLPE («КейЭлПиИ»).