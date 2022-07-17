17 Июля 2022 15:00

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Заместителем Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан назначен генерал-майор Бауржан Абжанов.

Абжанов Бауржан Садыкович родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет Енбекшильдерского района Кокчетавской (ныне Акмолинской) области. В 1990-м году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1998 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2013 году – Академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, в городе Москве.

С 1990 года по 2012 год проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК. Был командующим региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии, начальником инспекторско-аналитического управления - секретарем Военного совета Главного командования Национальной гвардии. В 2018 году возглавил Академию Национальной гвардии РК. Принимал участие в урегулировании межнационального конфликта в республиках Закавказья с июня по август 1988 года, с ноября 1988 года по январь 1989 года и с июня по июль 1989 года.

Указом Президента РК от 5 мая 2011 года ему присвоено воинское звание генерал-майор.

Является заслуженным работником МВД, доктором философии PhD, профессором Академии военных наук Казахстана.

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Кадровые перестановки произошли в системе МВД Казахстана.

Приказом министра внутренних дел на должность исполняющего обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК назначен Канат Нурмагамбетов; на должность заместителя начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК назначен Олег Цой; заместителем начальника департамента внутреннего аудита МВД РК стал Байболат Майтанов; пост заместителя начальника департамента полиции города Шымкента занял Ермахан Абдраманов; на должность начальника управления полиции города Туркестана назначен Бауыржан Жанаев.

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Канат Таймерденов назначен главой департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

Таймерденов Канат Даниярович 1976 года рождения. В органах внутренних дел с 1995 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2012-2017 годах работал первым заместителем начальника департамента полиции города Алматы. Также занимал пост главы департамента полиции Мангистауской области. До последнего назначения был начальником департамента полиции города Алматы

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Акан Жумагулов назначен председателем суда города Нур-Султана.

А. Жумагулов ранее возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда.

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Прокурором города Павлодара стал советник юстиции Асан Нурбаев.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области.

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В Алматинской области назначены руководители двух управлений и советник акима.

Алия Жакыпбекова стала руководителем управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

А. Жакыпбекова родилась в 1974 году. В 2009 году окончила Центрально-Азиатский университет по специальности «педагогика и психология», в 2013 году - Жетысуский государственный университет имени Жансугурова по специальности «экономика и бизнес». Обладатель нагрудного знака «Отличник культуры». Трудовую деятельность начала в 2004 году начальником склада войсковой части №54179 города Капшагая. В разные годы занимала должности специалиста психолога средней школы №2 города Талдыкоргаан, консультанта Алматинского областного филиала НДП «Нұр Отан», руководителя отдела культуры и развития языков Коксуского района. С сентября 2016 года была заместителем руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

Канат Нусипбаев назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области.

Канат Нусипбаев родился в 1968 году. В 1992 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном», в 2012 году - Казахский национальный аграрный университет по специальности «агроэколог». Трудовую деятельность начал в 1992 году заведующим государственного сортучастка Кербулакского района. В разные годы занимал должности агронома-семеновода производственного сельскохозяйственного кооператива Карашокы, специалиста аппарата акима Алматинской области, ведущего специалиста управления по лесу и биоресурсам по Алматинской области, главного специалиста, руководителя отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области. С июля 2013 года был заместителем руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области.

Данияр Ахметов назначен советником акима области.

Данияр Ахметов родился в 1984 году. Окончил в 2006 году Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист», в 2009 году - Университет им. Д.А. Кунаева по специальности «финансист», в 2015 году Университет Шеффилда Великобритании, выпускник программы «Болашақ» по специальности «Магистр международных отношений». Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК. В разные годы занимал должности главного специалиста управления внешней торговли Комитета по регулированию торговой деятельности Министерства индустрии и торговли РК, экспертом управления координации - представительства города Астаны Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, начальником управления развития торговой инфраструктуры Комитета торговли Министерства экономического развития и торговли РК, начальником управления правового обеспечения Комитета торговли Министерства экономического развития и торговли РК, заместителем директора департамента регулирования внешнеторговой деятельности Министерства экономического развития и торговли РК, заместителем директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК/ Министерство национальной экономики, советником первого заместителя Премьер-Министра РК, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, советником Премьер-Министра РК, инспектором Секретариата руководителя Администрации Президента РК, главным инспектором акима города Алматы. С сентября 2019 года был заместителем руководителя аппарата акима Алматы.

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Акимом Шиелийского района Кызылординской области назначен Нуржан Ахатов.

Нуржан Ахатов родился в 1978 году в Шиелийском районе. Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал со специалиста-поставщика вычислительного центра по статистике Кызылординской области. Занимал должности главного специалиста отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Шиелийского района, заведующего отделом экономики и бюджетного планирования, заместителя акима района. Работал главным инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Кызылординской области, заместителем начальника управления предпринимательства Кызылординской области, руководителем аппарата акима Шиелийского района, руководителем аппарата акима города Кызылорды, заместителем акима города Кызылорды. Занимал должность директора ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», был депутатом городского маслихата. В последнее время возглавлял СПК «Байконыр».

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Генеральным директором ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» стал Куаныш Бишимов.

Ранее Куаныш Бишимов занимал должности должности вице-президента АО «НК Казахстан Инжиниринг» (09.2010-05.2011); гендиректора АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (05.2011-12.2017); заместителя председателя правления - члена правления НПП РК «Атамекен» (12.2017-06.2019); председателя правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (06.2019-19.05.2020); гендиректора РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан (12.06.2020-07.2022).

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Главным тренером команды Казахстана по шорт-треку назначен Нурберген Жумагазиев.

Н. Жумагазиев является участником Олимпийских игр. Также он завоевывал медали Кубка мира, Азиатских игр и других турниров.