10 Июля 2022 12:15

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На минувшей неделе по согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора назначен главный военный прокурор. Им стал Дастан Секенов.

С мая 2021 он работал первым заместителем Главного военного прокурора. Является полковником юстиции. Трудился на различных должностях в прокуратуре города Алматы. Занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре. В разные годы работал: военным прокурором Талдыкорганского гарнизона, возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики, в Администрации Президента, был заведующим сектором Государственно-правового отдела; также руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Алматы.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ержан Биржанов назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан.

С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты РК. Ержан Биржанов в разные годы работал в Налоговом комитете по СКО, занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов Республики Казахстан, был экспертом Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, директором Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Занимал должность заместителя председателя правления АО «Республиканский центр «Казимпэкс». Служил в органах национальной безопасности.

Тем временем, на этой неделе назначен новый вице-министр здравоохранения. Постановлением Правительства Республики Казахстан им стал Бейбут Есенбаев.

С сентября 2020 года он занимал должность директора департамента развития электронного здравоохранения Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации. Позже стал экспертом в управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения. Занимал посты эксперта, главного эксперта, руководителя управления в департаменте стратегического развития Минздрава. Руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Был директором департамента цифровизации здравоохранения ведомства.

Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев избран членом совета директоров, независимым директором фонда. Об этом сообщили в компании.

Включение главы общественного совета в совет директоров – часть программы по повышению контроля общества за деятельностью Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Общественный совет АО «Самрук-Қазына» сформирован в декабре 2021 года путем открытого конкурсного отбора кандидатов. В нем состоят десять человек: семь представителей гражданского общества и три представителя фонда. Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью как головного фонда, так и его портфельных компаний. Работа членов совета построена на общественных началах.