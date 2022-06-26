26 Июня 2022 13:04

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На уходящей неделе распоряжением Главы государства назначен заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан. Им стал Руслан Турганалы .

Ранее он занимал должность заместителя заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента.

В разные годы работал в должности эксперта департамента законодательства, главного эксперта департамента подзаконных актов Минюста, эксперта Государственно-правового отдела Администрации Президента, инспектора, заведующего сектором отдела государственной службы и кадровой политики. Возглавлял департамент по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК, также был заведующим сектором отдела государственной службы и кадровой политики АП РК.

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Приказом министра информации и общественного развития РК Кайрат Баймульдинов стал председателем Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С августа 2020 года он занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи ведомства. В 2018-2020 году занимал руководящие должности в структуре Министерства информации и общественного развития.

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На неделе в ряде регионов назначены руководители управлений молодежной политики.

Так, Руководителем управления молодежной политики города Алматы назначен Каиржан Мендигалиев.

До назначения на новый пост он занимал должность первого проректора Международной образовательной корпорации.

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Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе аппаратного совещания от 21 июня представил коллективу нового главу управления молодежной политики. Им стал Батырхан Куанышбеков.

Трудовой путь он начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима города Актау. Работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики.

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Мурат Байсалов назначен руководителем департамента Агентства РК по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области, председателем совета по этике.

До нового назначения занимал должность заместителя директора департамента государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.

Новый руководитель департамента является членом Президентского молодежного кадрового резерва.