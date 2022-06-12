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Кадровые назначения в Казахстане за неделю
12 Июня 2022 11:10

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Али Алтынбаев назначен заместителем Председателя КНБ РК.

2017-2019 гг. — руководитель управления госдоходов по Наурызбайскому району г. Алматы.

2019-2020 гг. — заместитель руководителя департамента госдоходов по г. Алматы КГД МФ РК.

2020-2021 гг. — руководитель департамента экономических расследований по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

С марта по май 2021 года работал руководителем департамента экономических расследований по г. Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу. До назначения был председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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Асхат Аймагамбетов возглавил Министерство просвещения РК.

2012–2014 гг. - заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам.

С февраля 2014 года и по август 2017 был руководителем управления образования Карагандинской области.

С августа 2017 по январь 2019 года работал вице-министром образования и науки РК.

13 июня 2019 года Указом Президента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов назначен министром образования и науки Республики Казахстан.

2003 - 2012 гг. - в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, был председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

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Министром науки и высшего образования РК стал Саясат Нурбек.

2009 – 2010 гг. - директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

2010 – 2013 гг. - президент АО «Центр международных программ»;

2013 – 2015 гг. - директор Института общественной политики народно-демократической партии «Нур Отан»;

2016 – 2017 гг. - управляющий директор МФЦА;

с декабря 2017 г. - консультант National Geographic Kazakhstan;

с сентября 2018 г. - руководитель образовательных проектов BTSDigital, генеральный директор BTS Education;

с 25.02.2022 г. - депутат Мажилиса Парламента РК.

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Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования «Запад».

04.2010 - 2013 гг. - начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;

02.2013 - 2015 гг. - командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;

15.10.2015 - 2017 гг. - командующий войсками регионального командования «Запад» РК;

2017 - 2018 гг. - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК;

Последняя должность - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК.

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Кайрат Нуртай назначен специальным представителем Президента РК на комплексе «Байконур».

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы;

2014 - 2015 гг. - государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан; 2015 - 2018 гг. - заместитель акима города Шымкента;

2018-2019 гг. - первый заместитель акима города Шымкента.

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Жандос Умиралиев назначен заместителем генерального прокурора РК.

Имеет опыт работы на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры Актюбинской области и Западной региональной транспортной прокуратуры.

2010 - 2011 гг. - старший помощник генерального прокурора по особым поручениям – секретарем Координационного Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

2011 - 2017 гг. - заместитель прокурора города Алматы.

2017-2018 гг. - начальник департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры и заместителем начальника Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратурой.

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Акимом Улытауской области назначен Берик Әбдіғалиұлы.

2012 - 2013 гг. — аким города Аркалыка Костанайской области;

с 2013 г. — заместитель акима Карагандинской области;

2016 - 2017 гг. — советник директора КИСИ при Президенте РК, главный научный сотрудник;

с 2016 г. - главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК;

2017 - 2019 гг. — руководитель Научно-исследовательского Центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК;

с 2019 г. — внештатный советник Министра культуры и спорта РК, руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального Архива РК;

с 14.01.2021 г. - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

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Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области.

2006 - 2008 гг. - начальник управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник управления налогового аудита Налогового комитета по Алматы;

2008 – 2010 гг. - замначальника Налогового департамента по Алматы;

2010 – 2012 гг. - директор департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Минфина;

2012 – 2014 гг. - заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента (корпус «А»);

2014 – 2018 гг. - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Минфина;

2018 – 2021 гг. - председатель Комитета государственных доходов Минфина РК;

2021 – 01.2022 гг. - вице-министр финансов;

с 15.01.2022 г. - первый вице-министр финансов.

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Акимом Абайской области назначен Нурлан Уранхаев.

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста «Казпромтехмонтаж» города Семея, затем занимал должности директоров в различных компаниях, а также в государственных структурах.

С 13 мая 2019 года работал руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана.

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Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев.

2003 по 2006 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан;

2006 - 2008 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству;

2008 - 2008 гг. - вице-министр культуры и информации;

2008 - 2009 гг. - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан;

2009 - 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике;

2015 - 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике;

2019 - 2022 гг. - руководитель Представительства Президента РК в Парламенте.

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Бекбол Орынбасаров стал первым заместителем акима Мангистауской области.

В 1999 году начал работать в акимате города Актау главным специалистом отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации.

До 2005 года занимал различные должности в акимате Актау. После был назначен заместителем акима Актау.

В 2006 году стал начальником управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2019 года по март 2021 года работал председателем правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт «Актау».

С марта 2021 года по сегодняшний день – заместитель акима Мангистауской области.

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Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

С 2020 года по сегодняшний день - руководитель управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.

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Сакен Мынбаев назначен руководителем управления по делам религий акимата Жамбылской области.

В разные годы Сакен Мынбаев работал главным специалистом отдела по делам религий департамента юстиции города Астаны (ныне Нур-Султан), экспертом управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан, начальником отдела по делам религий департамента юстиции города Астаны.

Занимал офицерские и руководящие должности в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С февраля 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя коммунального государственного учреждения «Центр исследования проблем религии» акимата Жамбылской области.

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Управление здравоохранения Карагандинской области в результате конкурсного отбора возглавил Калдыбек Исмаилов.

Работал врачом-фтизиохирургом, заместителем главного врача в ОО «Фтизиатрия» города Караганды.

С 2012 года – главный врач противотуберкулезного диспансера Жезказгана. Затем занимал должности директора противотуберкулёзного диспансера Темиртау, заместителя директора Карагандинского областного противотуберкулёзного диспансера.

С 2017 по 2018 год был координатором по лечению, заместителем директора Национального научного центра фтизиопульмонологии в Алматы. С октября 2018 года и до настоящего назначения возглавлял Карагандинский областной центр фтизиопульмонологии.

Руководителем департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области стал Ербол Жолдангар.

Трудиться начал в 2002 году в Кокшетауском городском суде. Затем работал на руководящих должностях в управлении культуры и Антимонопольной инспекции по Акмолинской области.

С 2013 года занимал различные должности в системе уполномоченного органа по делам государственной службы.

Последние три года до назначения работал заместителем директора департамента по контролю в сфере государственной службы Агентства по делам госслужбы РК. Общий стаж работы на госслужбе составляет более 18 лет.

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Главным тренером ФК «Кайрат» назначен Кирилл Кекер.

С сезона 2019 по 2020 год Кирилл Кекер был ассистентом главного тренера в основной команде «желто-черных» и завоевал золотые медали чемпионата.

Cезон 2021 казахстанский специалист начал в статусе главного тренера «Кайрат-Жастар», а в июне его назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Кайрат».

В январе 2022 года Кекер стал главным тренером ФК «Кайрат-Москва». Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ-2 за один тур до завершения чемпионата.


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