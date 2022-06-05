Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

***

Бакытжан Сагинтаев получил новую должность. Экс-акима города Алматы назначили членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана.

23 мая 2022 года принят документ о назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 января 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима города Алматы.

***

Постановлением Правительства Республики Казахстан назначен вице-министр финансов РК. Им стал Эльдар Казганбаев.

Ранее он работал председателем правления АО «Центр электронных финансов». Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке. Также работал в банковском секторе, был менеджером управления рассмотрения проектов; фронт-менеджером офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана», работал управляющим директором АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Возглавлял Информационно-вычислительный центр.

***

Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу департамента государственных доходов по Карагандинской области нового руководителя. На эту должность назначен Ануар Мадиев.

С марта 2019 года до настоящего времени он занимал должность руководителя управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.

Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом в Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области Налогового комитета МФ РК, экспертом управления ведомственного контроля, руководителем управления экспортного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.



