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    Кадровые назначения в Казахстане за неделю

    5 Июня 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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    Бакытжан Сагинтаев получил новую должность. Экс-акима города Алматы назначили членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана.

    23 мая 2022 года принят документ о назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии.

    Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 января 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима города Алматы.

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    Постановлением Правительства Республики Казахстан назначен вице-министр финансов РК. Им стал Эльдар Казганбаев.

    Ранее он работал председателем правления АО «Центр электронных финансов». Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке. Также работал в банковском секторе, был менеджером управления рассмотрения проектов; фронт-менеджером офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана», работал управляющим директором АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Возглавлял Информационно-вычислительный центр.

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    Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу департамента государственных доходов по Карагандинской области нового руководителя. На эту должность назначен Ануар Мадиев.

    С марта 2019 года до настоящего времени он занимал должность руководителя управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.

    Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом в Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области Налогового комитета МФ РК, экспертом управления ведомственного контроля, руководителем управления экспортного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Карагандинская область Назначения Минфин РК ЕАЭС
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