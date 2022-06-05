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Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Июня 2022, 12:00
Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Бакытжан Сагинтаев получил новую должность. Экс-акима города Алматы назначили членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана.

23 мая 2022 года принят документ о назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 января 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима города Алматы.

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Постановлением Правительства Республики Казахстан назначен вице-министр финансов РК. Им стал Эльдар Казганбаев.

Ранее он работал председателем правления АО «Центр электронных финансов». Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке. Также работал в банковском секторе, был менеджером управления рассмотрения проектов; фронт-менеджером офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана», работал управляющим директором АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Возглавлял Информационно-вычислительный центр.

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Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу департамента государственных доходов по Карагандинской области нового руководителя. На эту должность назначен Ануар Мадиев.

С марта 2019 года до настоящего времени он занимал должность руководителя управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.

Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом в Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области Налогового комитета МФ РК, экспертом управления ведомственного контроля, руководителем управления экспортного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.


Карагандинская область   Назначения   Минфин РК   ЕАЭС  
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