8 Мая 2022 12:50

Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд важных кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Эльдар Жумагазиев назначен секретарем партии «AMANAT».

Эльдар Жумагазиев, 1973 года рождения, окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «Политология». С 1996 года работал на руководящих должностях в ряде частных компаний. В разные годы занимал должности директора ТОО «Итера», начальника отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями, заместителя директора департамента внутренней политики Атырауской области, руководителя главного регионального медиахолдинга КГП «Атырау – Акпарат», начальника Управления внутренней политики акимата Атырауской области. С ноября 2020 года являлся секретарем партии Adal.

Бахыт Есимова стала заместителем заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Бахыт Есимова, 1984 года рождения, окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Калифорнийский университет (США).

Трудовую деятельность начала в 2006 году менеджером, руководителем аппарата исполнительного директора Конгресса молодежи Казахстана. В разные годы работала экспертом Центра развития торговой политики, начальником управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства РК по делам государственной службы. С 2010 года работала на посту замначальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области, затем возглавила это управление. С 2013 по 2015 год - руководитель аппарата акима Акмолинской области. В 2015 году - руководитель управления внутренней политики города Астаны. Занимала должность госинспектора Администрации Президента РК. До назначения была в должности заместителя акима Костанайской области.

Асхат Ибраев назначен новым заместителем председателя по земельным вопросам госкорпорации «Правительство для граждан».

Асхат Ибраев, 1981 года рождения, окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности правоведение.

В 2002-2003 годы был исполняющим обязанности помощника прокурора Карасуского района Костанайской области. В разное время занимал должности помощника прокурора Карасуского района Костанайской области, прокурора управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Костанайской области, заместителя прокурора г. Костаная, прокурора Жангельдинского района Костанайской области.

С 2019 года и до назначения в госкорпорацию возглавлял управление по учету и анализу обращений физических и юридических лиц Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

Айгуль Адилова назначена директором телеканала «Хабар 24».

Агуль Адилова ранее занимала должности руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ. До этого трудилась на «Первом канале «Евразия» и телеканале «Астана». Является победителем нескольких республиканских конкурсов в медиасекторе.

Ержан Ертаев назначен генеральным директором ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова».

Ержан Ертаев, 1985 года рождения, окончил Павлодарский Инновационный Евразийский университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и в 2012 году по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году электромехаником ТОО «Павлодар лифт». В разное время работал главным специалистом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области, занимал руководящие должности в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Акмолинской и Карагандинской области. Последняя должность: руководитель аппарата председателя правления АО «Самрук-Энерго».

Едил Копенов назначен генеральным директором ТОО «АлматыЭнергоСбыт» .

Едил Копенов, 1970 года рождения, окончил Казахский педагогический университет имени Абая по специальности «История», Университет имени Динмухамеда Кунаева по специальности «Финансы и кредит» и Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина по специальности «Электроэнергетика».

Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером коммерческого отдела. В разные годы занимал руководящие должности в энергоснабжающих, электросетевых и энергопроизводящих организациях - Талдыкорганской РЭС, Уштобинской РЭС, Талдыкорганской акционерной транспортной электросетевой компании, «Астана-Энергосбыт», «СевКазЭнерго Петропавловск», Северо-Казахстанском Энергоцентре, Акмолинской распределительной электросетевой компании, Акмолинской распределительной электросетевой компании, «СевКазЭнерго», «Астана-ЕРЦ». С 2016 года по 2021 год - председатель правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», затем управляющий директор по трансформации бизнеса, член правления АО «Самрук-Энерго».



