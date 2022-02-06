Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На уходящей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Указом Главы государства Ерлан Кошанов был освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия РК, Ерлан Кошанов был зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Между тем на пленарном заседании Мажилиса, состоявшемся 1 февраля, депутаты единогласно избрали Председателем Мажилиса Ерлана Кошанова. Кандидатура Ерлана Кошанова на должность Председателя Мажилиса была выдвинута депутатом Ерланом Саировым.

Ерлана Кошанова избрали тайным голосованием путем использования бумажных бюллетеней.

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Нурлан Нигматулин досрочно прекратил свои полномочия на посту Председателя Мажилиса на основании подданного им заявления об отставке по собственному желанию.

Позже в ЦИК сообщили, что было внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина. Выступая перед депутатским корпусом, он высказался о своей деятельности в Мажилисе почти за 10 лет работы в должности Председателя Мажилиса.

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Мурат Нуртлеу стал руководителем Администрации Президента РК.

Распоряжением Главы государства Мурат Нуртлеу был освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

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На минувшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим Указом назначил Ерболата Досаева акимом города Алматы, освободив от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Бакытжан Сагинтаев Указом Президента был освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу.

В эксклюзивном интервью телеканалу «Хабар» Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал петиции с требованием отставки уже бывшего акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Напомним, до своего назначения Ерболат Досаев возглавлял Национальный банк РК.

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Тем временем во время пленарного заседания Сената Парламента от 3 февраля кандидатура Галымжана Пирматова была предложена на должность председателя Национального банка РК.

Отметим, что в соответствии с Конституцией согласие на назначение Президентом председателя Национального банка подлежит исключительному ведению Сената. Для получения согласия Сената Президент внес соответствующее представление в Палату.

Предложенная кандидатура предварительно была обсуждена на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената. Во время заседания сенаторы согласовали кандидатуру Галымжана Пирматова на должность главы Национального банка.

Позже сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Галимжана Пирматова председателем Национального Банка РК.

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На уходящей неделе распоряжением Главы государства Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан

Напомним, указом Президента страны от 19 января 2022 года №779 создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

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Накануне постановлением Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева назначили исполнительного секретаря партии. Им стал Асхат Оралов.

Ранее Асхат Оралов работал заместителем акима столицы. С 2020 по 2021 год был вице-министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

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Распоряжением Главы государства Айнура Сергазиева стала заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Айнура Сергазиева родилась в 1991 году. Ранее она работалав АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» главным менеджером проектов/менеджером программ/руководителем направления «Госпрограммы»/ответственный секретарь/управляющим директором.

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АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» возглавил Канат Шарлапаев.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на уходящей неделе представил коллективу холдинга «Байтерек» избранного решением Совета директоров нового председателя правления.

До своего нового назначения Канат Шарлапаев являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ).

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Тем временем, приказом министра культуры и спорта РК Роза Карибжанова назначена на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

С ноября 2020 года до своего назначения работала заведующей сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

Приказом министра культуры и спорта Акан Абдуалиев был освобожден от должности председателя Комитета культуры министерства.

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Стали известны имена новых председателей судебных коллегий по административным и гражданским делам Верховного Суда. Об этом стало известно 1 февраля.

Указом Главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан назначен Аслан Тукиев.

Также Указом Главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан назначен Нурсерик Шарипов, ранее являвшегося судьей Верховного Суда РК.

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На минувшей неделе в ходе заседания Бюро председатель Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового руководителя Аппарата Палаты.

Им стал Ренат Айтаев, занимавший ранее должность заведующего Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Отметим, что в разные годы он работал в Министерстве государственных доходов, Агентстве таможенного контроля, Министерстве финансов, Министерстве труда и социальной защиты населения, Министерстве индустрии и торговли, Канцелярии Премьер-Министра. В 2019 году был назначен заведующим секретариатом руководителя Администрации Президента.

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По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел генерал-майор Кайрат Актанов стал первым заместителем главнокомандующего Национальной гвардией РК - начальником Главного штаба.

Кайрат Актанов прошел служебный путь от командира взвода до командира полка соединения Внутренних войск МВД. В разные годы командовал региональными командованиями «Батыс», «Оңтүстік» и «Шығыс», являлся советником главнокомандующего и первым заместителем начальника Главного штаба Национальной гвардии.

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Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева председателем правления АО «Жасыл Даму» назначена Жанат Самат.

С 2020 года Жанат Самат работала генеральным директором РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Также была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, что АО «Жасыл Даму» определен новым оператором по утильсбору в Казахстане.

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Также приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлан Кылышбаев назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Республики Казахстан.

С сентября 2017 года являлся депутатом Сената Парламента РК шестого созыва, членом постоянного Комитета по финансам и бюджету.

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В АО «НК «КазАвтоЖол» назначили нового председателя правления. Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК им стал Мейрхат Касымбаев.

Сообщается, что 11 лет он проработал в различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет – в сферах дорожного и инфраструктурного строительства.

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Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения РК Касымхан Алпысбайулы стал руководителем департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы.

С 2014 года работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района Алматы.

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В ряде регионов назначены начальники департаментов полиции.

Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов.

Мурат Кабденов ранее был председателем Комитета миграционной службы.

Вместе с тем, по согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции города Шымкента назначен генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, с 2018 года возглавлявший департамент полиции Туркестанской области.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева назначен новый начальник департамента полиции Атырауской области. Им стал Нурхат Оразбаев.

До нового назначения занимал должность заместителя начальника департамента полиции Атырауской области.