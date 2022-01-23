Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

На прошлой неделе акимом Алтынсаринского района Костанайской области был назначен Арнур Сартов.

Арнур Маратович Сартов состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. Он родился в Костанайской области в 1987 году. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Экономика» и «Государственное управление». В 2021 году был зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв. Ранее занимал должность заместителя акима Федоровского района Костанайской области. Глава региона Архимед Мухамбетов поручил Арнуру Сартову обеспечить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию района.

***

Указом Главы государства министром обороны назначен Руслан Жаксылыков.

В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки. В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность - военная безопасность государства. В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва. С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях, от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Республики Казахстан. С 2006 по 2007 года – заместитель командующего внутренними войсками МВД Республики Казахстан. С 2007 по 2008 года – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник Главного штаба внутренних войск МВД Республики Казахстан. С 4 сентября 2008 года – командующий внутренними войсками МВД Республики Казахстан. С 22 января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД Республики Казахстан. С 24 апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан. С 29 сентября 2021 года – заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан Награжден орденом «Даңқ» I, II степени, Орденом Вооруженных сил Турецкой Республики и 40 медалями СССР, СНГ и Республики Казахстан. Кандидат педагогических наук. Воинское звание - генерал-лейтенант.

***

Распоряжением Главы государства Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующим Национальной гвардией.

С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии РК на должностях от командира роты до командира полка. С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637. С июля 2009 года по июль 2010 года – заместитель командующего внутренними войсками – заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК. С июля 2010 года по июль 2013 года – первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник Главного штаба - заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК. С июля 2014 года по август 2020 года – командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии РК (Караганда). С 7 августа 2020 года – первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба (Нур-Султан). Награжден орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» II степени и 21 медалями СССР, Республики Казахстан, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

***

Председателем правления АО «Казтелерадио» назначен Мирболат Аюпов. В разные годы возглавлял компании АО «Транстелеком», АО «Национальный Инфокоммуникационный Холдинг «Зерде», ТОО «Управляющая Компания «Қазмедиа Орталығы». Более 20 лет руководящей работы в отрасли связи и телекоммуникаций, а также телевизионных технологий. Кавалер ордена «Құрмет», медалей РК, имеет звание «Құрметтi Байланысшы».

***

Распоряжением Главы государства Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001); Шеффилдский университет Великобритании по программе «Болашак» (2015).

В 2001-2004 годы - п рокурор, старший прокурор по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону, Алматы. В 2004-2005 годы - с тарший прокурор Управления КПСиСУ Генеральной Прокуратуры РК (Астана). Заместитель начальника УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, Талдыкорган (2005-2009). Начальник УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, Талдыкорган (2009-2010). Старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе, Талдыкорган (2010). Работал на руководящих должностях в сфере по обеспечении исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции РК (2010-2011). Р уководил Департаментом по исполнению судебных актов по Акмолинской области (2011-2014). Заместитель руководителя Департамента юстиции Акмолинской области (2015-2016). Заместитель директора Департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК, Астана (2016-2017). Руководитель Департамента юстиции Актюбинской области (15.02.2017-09.2018). С 2018 года был д иректором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК.

***

Директором региональной Палаты предпринимателей Актюбинской области по решению правления НПП назначена Дана Бекбауова.

С 2002 по 2022 годы была замдиректором в ТОО «Актобестекло», работала в РГП Центр по недвижимости Актобе, АО «АТФ Банк» в Актобе, АО «Банк Каспийский» в Актобе, АФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В период с 2011 по 2019 годы возглавляла областной филиал АО «Аграрная кредитная корпорация». До назначения директором РПП являлась заместителем генерального директора ТОО «Рамазан». Награждена юбилейной медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл», почетными грамотами и благодарственными письмами председателя правления АО «НУХ «Казагро», председателя правления АО «Аграраная кредитная корпорация», акима Актюбинской области, РПП «Атамекен».



