Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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На прошедшей 20 декабря стало известно, что Указом Главы государства Алексей Цой был освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан.

Позже бывший министр здравоохранения прокомментировал свою отставку .

Также сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Алексею Цою за активную работу на посту министра.

Как отметил сам Алексей Цой, он перешел в гражданский сектор и намерен развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы.

«Сегодня поддержали мое решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы», написал бывший министр здравоохранения на своей странице в Facebook 20 декабря.

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В тот же день сообщалось, что исполняющим обязанности министра здравоохранения назначили Жандоса Буркитбаева , ранее занимавшего должность вице-министра. Он занимал пост вице-министра здравоохранения РК с 22 января 2021 года.

В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф города Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК. Возглавил ГККП на ПХВ «Центр крови» г. Астана. В 2011-2019 годах был директором Научно-производственного центра трансфузиологии. Также занимал должность председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Во вторник после заседания Правительства Жандос Буркитбаев прокомментировал журналистам свое назначение.

«Работать на госслужбе всегда ответственно. Это большая ответственность, прежде всего перед самим собой, перед нашими коллегами, перед нашим населением РК. Основная роль Министерства здравоохранения - охрана здоровья граждан Казахстана. Я не вижу назначения, я исполняю обязанности», - заявил Ж. Буркитбаев.

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На уходящей неделе приказом министра иностранных дел Республики Казахстан руководителем аппарата МИД РК стал Амангельды Саинов.

Ранее он занимал пост директора департамента обеспечения и документооборота МИД РК.

В разные годы работал ведущим специалистом Валютно-финансового департамента МИД РК, старшим бухгалтером Посольства РК в Австрийской Республике, главным специалистом, начальником управления бюджетного планирования и анализа Валютно-финансового департамента МИД РК. Также был заместителем директора департамента материально-технического обеспечения МИД РК, директором департамента материально-технического обеспечения МИД РК. В 2017-2021 годах занимал должность советника отделения Посольства РК в Федеративной Республике Германия в Бонне.

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В акимате Нур-Султана на прошедшей неделе произведен ряд кадровых назначений.

В связи с переходом заместителя акима Малики Бектуровой на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана. По согласованию с Администрацией Президента заместителем акима стал 37-летний Ерлан Бекмурзаев.

Ранее он занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане. В целом, общий трудовой стаж Ерлана Бекмурзаева на госслужбе составляет 15 лет.

Акимом района Алматы по согласованию с Администрацией Президента и с депутатами городского маслихата назначен 40-летний Нурбол Нурсагатов, последние два года работавший акимом района Байконыр. Общий его трудовой стаж на госслужбе составляет 17 лет.

Вместе с тем, по согласованию с АП РК и с депутатами городского маслихата, акимом района Байконыр назначен 43-летний Ерлан Жаулыбаев, который до назначения на протяжении трех лет занимал должность заместителя акима района Байконыр.

Он занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области. Также в разные годы был заместителем акима района Житикаринского района Костанайской области, руководителем госучреждения «Управление координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области».

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Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен подполковник полиции Курмет Мажикенов.

В органах внутренних дел Курмет Мажикенов служит более 20 лет. С мая 2019 года занимал должность начальника управления местной полицейской службы (УМПС) ДП области.

Начинал службу полицейским специального отряда быстрого реагирования ГУВД Костанайской области. Работал на разных должностях УВД города Рудного, в 2016-2019 годы был заместителем начальника управления местной полицейской службы ДП области.