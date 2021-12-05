Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На минувшей неделе назначен новый председатель Северо-Казахстанского областного суда. Согласно Указу Президента Республики Казахстан эту должность занял Ербол Жангазин .

Ербол Жангазин в разные годы работал судьей в Алматы, председателем Алатауского районного суда, председателем судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда, Шымкентского городского суда.

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Новым председателем Восточно-Казахстанского областного суда стал Манат Комиршинов .

До своего нового назначения с 2017 года он занимал должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда.

Трудовую деятельность по юридической специальности начал в 1987 году в качестве инспектора Кировского районного исполкома Караганды.

В 1990-1993 годы был помощником прокурора области, старший следователь и прокурор отдела общего надзора прокуратуры Семипалатинской области.

В 1993-1995 годы работал народным судьей Ленинского районного суда Семипалатинска. В 1995-1997 - судьей городского суда Семея, также работал исполняющим обязанности председателя суда № 2 Семея. Также был председателем судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда.

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На должность руководителя управления земельных отношений Восточно-Казахстанской области назначена Надежда Михейлис.

С августа 2019 года работала руководителем отдела земельных отношений Уланского района.

Надежда Федоровна родилась 11 апреля 1988 года в селе Борсак Уланского района Восточно-Казахстанской области. В 2010 году окончила Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Землеустройство». Трудовую деятельность начала в 2010 году по программе молодежной практики в городском отделе земельных отношений города Усть-Каменогорска.

С 2011 по 2013 годы работала секретарем, специалистом, главным специалистом отдела земельных отношений Уланского района. В 2014-2018 гг. - была главным специалистом и руководителем отдела по подготовке предложений по предоставлению и изъятию земельных участков управления земельных отношений ВКО. В 2018-2019 годах занимала должность руководителя административного отдела в данном управлении.

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Заместителем акима города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области назначена Ирина Смит.

С 2020 года по настоящее время работала заместителем руководителя областного управления внутренней политики.

Ирина Смит родилась 8 сентября 1972 года в селе Предгорное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. В 1995 году окончила Усть-Каменогорский педагогический институт.

В разные годы работала главным специалистом отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска, также ведущим специалистом отдела средств массовой информации и пропаганды реформ управления информации и общественного согласия Восточно-Казахстанской области, руководителем отдела мониторинга общественно-политической ситуации департамента внутренней политики ВКО, руководителем отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации департамента внутренней политики Восточно-Казахстанской области. Также была заместителем руководителя управления внутренней политики ВКО, позже возглавила данное управление.

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На уходящей неделе назначен новый аким Теректинского района Западно-Казахстанской области. Им стал Тлеккабыл Габдушев.

В разные годы работал учителем в 19 школе города Уральска, главным специалистом отдела образования Акжаикского района, заместителем директора школы-гимназии имени Абая, руководителем отдела внутренней политики Акжаикского района. С 2016 года до своего назначения занимал должность заместителя акима Акжаикского района.