Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

На прошлой неделе управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы возглавил Евгений Пак. Трудовую деятельность он начал в энергетической отрасли старшим специалистом Службы автоматизированных систем энергорынка АО «KEGOK». В разные годы занимал руководящие посты в группе компаний АО «НАК «Казатомпром». В 2020 году работал заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы. С октября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

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Кадровые изменения произошли в департаменте полиции Костанайской области. Приказом министра внутренних дел в ДП Костанайской области назначен заместитель начальника по оперативной работе полковник полиции Дюсембай Байбусунов.

Дюсембай Ахметович родился в 1971 году, в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел с 1996 года. Начинал службу с уголовного розыска в Шахтинском ГОВД Карагандинской области. Всю свою деятельность посвятил оперативной работе. В разные годы возглавлял Тельманский, Кировский, Шахтинский и отдел полиции города Темиртау. В 2019 году был назначен заместителем начальника ДП Костанайской области, курирующий вопросы тылового обеспечения.

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Приказом генерального прокурора РК Ерболат Жусип назначен прокурором города Косшы Акмолинской области .

Жусип Ерболат родился в 1979 году. Окончил Казахскую юридическую академию по специальности «Правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Занимал должности начальника отдела западной региональной транспортной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Акмолинской области, главной транспортной прокуратуры, прокурора Уалихановского района СКО, начальника управления – руководителя аппарата прокуратуры Акмолинской области. Классный чин – советник юстиции.

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Постановлением Правительства РК Аскар Умаров назначен вице-министром информации и общественного развития РК.

Аскар Умаров родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил университет «Туран». В 1997-1998 гг. — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем «Республиканского научного центра проблем культуры». В 1998-1999 гг. — специалист по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана». В 2001-2005 гг. — корреспондент ТОО «РГ «Новости недели». В 2005-2006 гг. — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО «РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана». В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях. В 2008-2010 гг. — директор, заместитель генерального директора ТОО «Нур-Медиа». В 2011-2013 гг. — вице-президент НАО «Тюркская академия». 2014 г. — управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». В 2016-2017 гг. — президент общественного фонда. В 2017-2020 гг. — генеральный директор ТОО МИА «Казинформ». С января 2020 года по настоящее время — председатель правления АО МИА «Казинформ».