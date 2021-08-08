Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем областного управления государственного архитектурно-строительного контроля назначен Ерлан Кабдинов.

Трудовой путь он начал в 2000 году в международной компании General Electric менеджером.

В 2003-2006 годах работал заместителем генерального директора ТОО «Аль-Тагир» в городе Нур-Султан. В 2006-2009 годах был генеральным директором ТОО «БК-Стройпроект» в городах Атырау и Актау. В 2009-2011 годах работал на различных должностях в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

В 2011-2013 годах - главный специалист управления предпринимательства и промышленности города Нур-Султан, затем, перейдя в центральные госорганы, работал экспертом департамента Агентства РК по делам строительства и коммунально–жилищного хозяйства. В 2013-2014 годах работал главным экспертом Комитета по делам строительства и коммунально–жилищного хозяйства Министерства регионального развития РК. В 2014-2016 годах - главным экспертом управления лицензирования и аттестации Комитета по делам строительства, коммунально–жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК. В 2016-2018 годах - главный эксперт управления мониторинга и контроля лицензирования и аттестации Комитета по делам строительства, коммунально–жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК.

В 2018-2019 годах трудился на должностях исполняющего обязанности руководителя Атырауского городского отдела образования, заместителя руководителя этого отдела. До назначения на настоящую должность Ерлан Кабдинов работал руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства города Атырау.

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В управлении природных ресурсов Жамбылской области новый руководитель. Им стал Кайрат Досаев.

Трудовой путь начал в 1987 году начал инженером научно-производственного объединения.

В разные годы работал инженером в АО «Алтын диірмен», заместителем руководителя отдела управления по ЧС города Алматы, заведующим сектором, помощником председателя Агентства по ЧС РК, помощником акима Алматинской области, заместителем акима города Талдыкоргана, замакима Каратальского района Алматинской области, начальником управлений защиты конкуренции и по тарифам Алматинской области, помощником министра по ЧС РК, директором ТОО «Мекен», вице-президентом АО «Казспортинвест». Работал на должностях акима Кордайского района, акима Шуского района, акима города Тараза Жамбылской области.

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Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области был назначен Самат Айткалиев.

Трудовой путь начал в дорожно-эксплуатационном участке в Атырауской области, проработав там в 1994-1996 годах на должности мастера по ремонту дорог. В 2001-2005 годах занимался частной предпринимательской деятельностью. В 2005-2008 годах был директором ТОО «Самнұр», в 2008-2010 годах работал заместителем директора ТОО «Нұржол».

В 2011-2012 годах трудился главным специалистом в управлении строительства Атырауской области. В 2012-2013 годах занимал должность главного специалиста в департаменте государственного архитектурно–строительного контроля по Атырауской области. В 2013-2014 годах работал заместителем акима Макатского района, заместителем руководителя ГУ «Управление строительства по Атырауской области». В 2014-2019 годах работал в ТОО «Атырауинжстрой» на должностях технического заместителя директора, главного инженера. В 2019-2020 годах был главным специалистом отдела контроля качества АО «НК «ҚазАвтоЖол». До назначения на настоящую должность С. Айткалиев работал экспертом по надзору в отделе технического сопровождения ТОО «Самрук Казына Девелопмент».

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Сапархан Омаров избран на должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

С 1996 года по 2007 годы проработал в АО «Продовольственная контрактная корпорация». За 11 лет работы в Продкорпорации прошел путь от начальника отдела до вице-президента. С 2008 по 2011 годы работал государственным инспектором Администрации Президента РК, с 2011 по 2014 годы являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В течение двух лет трудился вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 24 марта 2016 года избран депутатом Мажилиса Парламента РК, являлся Председателем Комитета по аграрным вопросам. С 25 февраля 2019 года, в течение 2,5 лет являлся министром сельского хозяйства. Награжден орденами «Парасат» и «Курмет», государственными юбилейными медалями, в 2010 году благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан. На сегодня перед Продовольственной контрактной корпорацией стоят задачи проведения форвардного закупа сельхозпродукции. Накопленный опыт работы в сельском хозяйстве С. Омарова позволит ему эффективно выполнять задачи и цели, поставленные перед корпорацией.

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На должность прокурора города Шымкента назначен старший советник юстиции Габит Муканов.

Габит Муканов родился в 1977 году в Алматинской области. В 1998 году окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности помощника прокурора Кербулакского района Алматинской области. Занимал должности заместителя прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области, Алмалинского района Алматы, прокурора Талгарского района Алматинской области и Медеуского района Алматы, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Нур-Султана и заместителя прокурора Нур-Султана.