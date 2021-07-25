Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На минувшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алексея Калайчиди заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан.

До своего нынешнего назначения работал заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан (с 2019 года).

Также работал инспектором, заведующим сектором, заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК, заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

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Тем временем Президент Казахстана подписал указ о назначении Мурата Баймукашева заместителем министра внутренних дел РК.

Ранее Мурат Баймукашев занимал должность председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

В разные годы работал в структуре МВД: инспектором, старшим инспектором, начальником отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК; заместителем начальника Штаба-департамента МВД РК; начальником Департамента кадровой работы МВД РК.

Также занимал должность старшего помощника генерального прокурора РК по особым поручениям; заместителя заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК; заместителя заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК; заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК; заместителя секретаря Совета безопасности РК.

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Накануне приказом главы МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С ноября 2019 года до своего нынешнего назначения являлся заместителем председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

Работал руководителем управления государственного геодезического контроля и оказания государственных услуг Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК; руководителем управлений геодезии и картографии в разных министерствах.

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Постановлением Правительства РК Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом стало известно 19 июля.

Трудовую деятельность бывший вице-министр начал в 1999 году в должности консультанта Комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК. В 2006-2018 гг. занимал различные должности в Администрации Президента РК. С июня 2018 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.

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В городе Павлодаре назначили нового акима. Им стал Асаин Байханов.

Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации Президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.

С марта 2020 года до нового назначения занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений.

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Между тем предыдущий аким Павлодара Ержан Иманслям стал главой Павлодарского района.

С 2011 по 2013 годы Ержан Иманслям был руководителем аппарата акима Павлодара, с 2013 по 2014 годы – заместителем акима Павлодара. После до 2017 года работал в Северо-Казахстанской области, где занимал должности в управлении индустриально-инновационного развития, а также был акимом Тайыншинского района.

С 2017 по 2020 годы занимал должности в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в том числе руководил управлением машиностроения МИИР.

А в июле 2020 года был назначен главой Павлодара.

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На уходящей неделе новым начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области стал полковник гражданской защиты Сабит Битаев.

Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

В период с 2008 по настоящее время занимал различные руководящие должности в органах гражданской защиты.