Кадровые назначения состоялись в канун профессионального праздника в АО «РЦКС»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня , 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества – праздник, который стал профессиональным для сотрудников АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , 17 мая 1865 года было подписано первое Международное телеграфное соглашение, основан Международный телеграфный союз, который после 1932 года стал Международным союзом электросвязи.

Председатель Правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев поздравил коллектив с профессиональным праздником и представил своего нового заместителя.

«Второй год РЦКС отмечает этот день в составе Министерства цифрового развития, непосредственно принимая участие в ускорении цифровой трансформации страны. И назначение новых руководителей, опытных специалистов предприятия на важнейшие участки именно в этот день считаю символичным», - отметил он.

Решением Совета директоров АО «РЦКС» от 14 мая 2021 года заместителем Председателя Правления АО «РЦКС» был назначен Василий Леонов.

Василию Леонову 36 лет, родился и вырос в Алматы. После окончания в 2006 году Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиоэлектронные системы», молодой инженер-системотехник стал работать в ЦКС «Акколь», где до этого успешно прошел преддипломную практику.

За пятнадцать с половиной лет работы на предприятии прошел путь от рядового инженера до заместителя директора Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» - руководителя центра управления полетами (ЦУП).

Приказом Председателя Правления АО «РЦКС» от 17 мая 2021 года заместителем директора Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» - руководителем центра управления полетами назначен Бекболот Азаев.

Бекболоту Азаеву 50 лет, в 1994 году окончил Военно-инженерную космическую академию им. А.Ф. Можайского, квалификация – инженер-системотехник.

С 1994 года по 2006 год проходил службу на космодроме Байконур в различных воинских должностях, непосредственно участвовал в подготовке и запуску более 200 ракет космического назначения «Протон», «Циклон».

В АО «Республиканский центр космической связи» работает с июля 2006 года, прошел должностные ступени от инженера отдела до заместителя руководителя центра управления полетами -руководителя отдела управления полетами космических аппаратов.

«Вырастить из рядового инженера руководителя, создавать кадровый резерв внутри самого трудового коллектива, дорожить традициями наставничества, преемственности – не только один из приоритетов кадровой политики, а также залог успешной работы первого предприятия космической связи Казахстана», - считают в АО «РЦКС».