Кадровые назначения прошли в департаменте полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции ВКО проведен ряд кадровых назначений: 17 кандидатов из районных и городских подразделений были назначены на различные должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Назначены ряд руководителей: заместитель начальника штаба департамента полиции подполковник полиции Рауан Шибутов, заместитель начальника Зайсанского РОП майор полиции Нурболат Майзаков.

Несколько полицейских этим же приказом отправились на заслуженный отдых.

Начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков лично и посредством видеоконференцсвязи побеседовал с кандидатами и поставил ряд задач перед полицейскими. Подписав приказ о назначении, начальник ДП пожелал удачи в дальнейшей службе.