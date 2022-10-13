Кадровые назначения произвели в департаменте полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Кадровые ротации произошли в департаменте полиции Костанайской области, коснулись они начальников районных и городских отделов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня начальник полиции области представил личному составу Житикаринского района и города Рудного новых начальников подразделений, назначенных приказом министра внутренних дел.

«Считаю, что начальники отделов и управлений полиции – это ключевые фигуры в реализации задач, поставленных Главой государства и министром внутренних дел по реформированию полиции. Накопленный ими опыт на местах необходимо реализовывать на более сложных участках работы. К примеру, управление полиции города Рудного возглавит Булат Иманов, руководивший ранее Житикаринским отделом полиции», - отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Подполковник полиции Булат Иманов в полиции с 1996 года, начинал службу с патрульного полицейского, имеет большой в административной службе и обеспечении общественной безопасности.

Руководителем отдела полиции города Житикары и Житикаринского района назначен подполковник полиции Максут Ералиев. Ранее возглавлял Узункольский отдел полиции. Подполковник полиции Максут Ералиев в полиции с 2001 года. Службу начинал с оперуполномоченного. Работал заместителем начальника в Карабалыкском отделе полиции и управлении полиции города Рудного по оперативной работе.

Вновь назначенным руководителям Ерлан Омарбеков пожелал успехов в работе, поставив перед личным составом задачи по обеспечению правопорядка на вверенных территориях.



