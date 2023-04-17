Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ляйлятуль-кадр или Ночь предопределения (Қадір түні) является самой значимой ночью в году для мусульман. В этом году Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) установило, что Қадір түні пройдет в ночь с 17 на 18 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Коране не упоминается точная дата Қадір түні. Среди ученых есть разные мнения относительно принадлежности Ночи предопределения к определенному числу. В хадисе аль-Бухари говорится, что это одна из нечетных ночей последних 10 дней священного месяца. Большинство считает, что это 27 ночь поста.

В этом году месяц Рамазан начался 23 марта. 21 апреля мусульмане будут отмечать праздник Ораза Айт. Даты определены Муфтиятом Казахстана после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований.

Сумма фитр-садака составляет 535 тенге. Эту сумму посчитали по средней цене 2 кг муки по стране. Стоимость муки определили на основе информации, предоставленной городскими и областными представительствами ДУМК.

Ранее МИА «Казинформ» опубликовало советы врача о том, как правильно питаться во время поста.



