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    • Кадет военного колледжа получил ранение в Щучинске

    31 Июля 2022 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел сегодня, 31 июля. Кадет Военного колледжа Министерства обороны РК находился в суточном наряде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Министерства обороны, военнослужащему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

    «По данному факту началось досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на место выехала специальная комиссия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению в интересах следствия», - говорится в сообщении ведомства.

    Военный колледж находится в Щучинске Акмолинской области.

    Ранее сообщалось о гибели двух военнослужащих в Степногорске и Актау. Служебные расследования проводятся по фактам суицида.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Происшествия
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