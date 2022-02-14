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    Кадастровая информация доступна каждому гражданину – МСХ РК

    14 Февраля 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с принятым Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», с начала этого года в Казахстане появилась возможность в реальном времени отследить принадлежность тех или иных сельскохозяйственных земельных участков субъектам экономической деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В открытом доступе на интернет- ресурсе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра находится полная информация о субъектах, получивших земельный участок, с указанием всех оснований и нормативно правовых актов.

    Основная цель внедрения системы - реализация удобного и функционального способа предоставления кадастровой информации физическим и юридическим лицам, государственным органам и учреждениям.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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