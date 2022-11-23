Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев 2022 года Комитетом защиты прав потребителей из общего поступления обращений удовлетворены права потребителей на 45,6 %. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на заседании Межведомственного совета по защите прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за 10 месяцев 2022 года Комитетом защиты прав потребителей из общего поступления обращений удовлетворены права потребителей на 45,6 %. Оказана правовая помощь на 42,4 %, что свидетельствует о малой эффективности действующих способов защиты прав потребителей. Не восстановленные права потребителей составляют 12 %. Именно на эту часть и будут применены нормы штрафа в отношении бизнеса, злостно нарушившего права потребителей», – сказал А. Тынысбеков.

В своем докладе председатель Комитета сообщил, что, в разработанном ведомством втором пакете законодательных поправок предусмотрена реституция нормы Закона КазССР от 5 июня 1991 года «О защите прав потребителей» о штрафе, налагаемом судом по гражданскому делу на субъекты бизнеса в пользу общественных институтов защиты прав потребителей, если бизнес отказался устранять нарушения в досудебном порядке.

Также поправками предлагается ввести институт омбудсмена по защите прав потребителей, что позволит обеспечить бесплатную защиту прав потребителей в суде, а также заинтересованность предпринимателей в разрешении конфликта с потребителем на досудебном этапе. Это связано с тем, что гражданско-правовой штраф не может быть наложен судом, если нарушения были устранены на досудебном этапе.

По словам А. Тынысбекова, принятие предлагаемых поправок позволит обеспечить эффективную защиту договорных отношений. Поправки также направлены на интеграцию правовой базы Казахстана с законодательством партеров по Евразийскому экономическому союзу.

Как сообщил А. Тынысбеков, пакет поправок предусматривает также перевод алгоритма разрешения потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый, и решение ряда других существующих проблем в этой сфере.

В целом, по словам председателя Комитета, новшества второго пакета поправок будут способствовать повышению качества в жизни казахстанцев, которое неразрывно связано с повышением уровня защиты прав потребителей.



