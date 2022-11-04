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    Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили атырауские экологи

    4 Ноября 2022, 14:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили экологи в Атырауской области. Сделано это было после того, как в Волгограде в Волгу попал большой объем канализационных стоков. Река Кигач является одним из ответвлений Волги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пробы воды отбирались по 10 компонентам, в том числе на содержание азота, сульфата, нитратов, нефтепродуктов, хлорида и других. Превышений установленных нормативов в воде реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области не зафиксировано», - сообщил главный государственный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов.

    Контроль за качеством воды в реке будет продолжен. Кигач снабжает водой не только Курмангазинский район. Из этой реки берет начало водовод, который снабжает водой и промышленные предприятия части районов Атырауской и Мангистауской областей.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология
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