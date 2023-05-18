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    Качество воды в 40 реках и водохранилищах Казахстана отнесено к самым низким категориям

    18 Мая 2023, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Качество воды в 40 реках и водохранилищах страны отнесено к самым низким категориям, причем в 33 из них уровень загрязнения оценивается как очень высокий. О проблемах загрязнения водных ресурсов в своем депутатском запросе сообщил сенатор Амангельды Толамисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, одна из основных причин загрязнений, которую определяют эксперты - сбросы неочищенных вод в реки и озера. В числе нарушителей: промышленные предприятия, объекты ЖКХ, химикаты, используемые в сельском хозяйстве и другие направления.

    «Известно, что в ходе проверки ТОО «Altyn Orda Qaz Trade Ltd» на территории рынка «Алтын Орда» г. Алматы в прошлом году был обнаружен водозаборный прибор, используемый для хозяйственных нужд. В уполномоченный орган в области использования и охраны водных ресурсов поступила информация о том, что на базаре не допускается использование спецводы. Отсутствовали даже водомерные приборы. И только тогда специалисты санитарно-эпидемиологического надзора обнаружили, что грязная вода попала в реку Аксай с территории рынка. Кто гарантирует, что таких объектов в стране больше нет?», - сказал Амангельды Толамисов на пленарном заседании палаты.

    Депутат напомнил, что вопрос водных ресурсов остро стоит не только в стране, но и во всем мире. Недобросовестные пользователи - неотъемлемая часть этой проблемы. И с ними нужно бороться. Для эффективного использования водных ресурсов парламентарий предложил законодательно урегулировать работу надзорных органов, выявлять указанные пробелы и нарушения путем регулярных проверок.

    Депутат отметил, что госконтроль за использованием водных ресурсов на местных территориях практически не осуществляется. В связи с этом он озвучил ряд предложении в адрес главы Кабмина.

    «Нужно увеличить штатную численность Комитета водного хозяйства и его бассейновых инспекций по регулированию и охране использования водных ресурсов. Новая структура уполномоченного органа должна позволить перейти от решения многих текущих организационных задач к схеме с логически выдержанной системой анализа и принятия решений. В целях повышения уровня ответственности физических и юридических лиц при использовании водных ресурсов целесообразно рассмотреть новые нормы контроля в области использования и охраны водных ресурсов», - заключил сенатор.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Вода
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