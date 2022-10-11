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    Качество воды и воздуха проверили в Алматинской и Жетысуской областях

    11 Октября 2022, 13:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Предельно допустимая концентрация атмосферного воздуха установлена в Алматинской и Жетысуской областях. Также несколько проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за девять месяцев этого года специалисты департамента Жетысуской области исследовали 987 проб атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели, из них в трех пробах (0,3%) установлены превышение предельно допустимой концентрации.

    В Алматинской области специалистами департамента исследовано 3363 пробы атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели, из них в 200 пробах (5,9%) установлены превышение предельно допустимой концентрации.

    Также было исследовано качество питьевой воды.

    «За девять месяцев в Жетысуской области исследовано 414 проб воды водопроводной на микробиологические показатели, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 25 проб (6,0%). На санитарно-химические показатели исследовано 619 проб, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 44 (7,1%) проб.

    В Алматинской области за девять месяцев исследовано 317 проб воды водопроводной на микробиологические показатели, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 20 проб (6,3%). На санитарно-химические показатели исследовано 435 проб, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 32 (7,3%) проб», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Общество Вода Жетысуская область
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