Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Качество воды и воздуха проверили в Алматинской и Жетысуской областях

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Октября 2022, 13:44
Качество воды и воздуха проверили в Алматинской и Жетысуской областях

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Предельно допустимая концентрация атмосферного воздуха установлена в Алматинской и Жетысуской областях. Также несколько проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за девять месяцев этого года специалисты департамента Жетысуской области исследовали 987 проб атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели, из них в трех пробах (0,3%) установлены превышение предельно допустимой концентрации.

В Алматинской области специалистами департамента исследовано 3363 пробы атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели, из них в 200 пробах (5,9%) установлены превышение предельно допустимой концентрации.

Также было исследовано качество питьевой воды.

«За девять месяцев в Жетысуской области исследовано 414 проб воды водопроводной на микробиологические показатели, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 25 проб (6,0%). На санитарно-химические показатели исследовано 619 проб, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 44 (7,1%) проб.

В Алматинской области за девять месяцев исследовано 317 проб воды водопроводной на микробиологические показатели, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 20 проб (6,3%). На санитарно-химические показатели исследовано 435 проб, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 32 (7,3%) проб», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.


Алматинская область   Экология   Общество   Вода   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане