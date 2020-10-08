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    Качество сотовой связи повысят в столице

    8 Октября 2020, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана Даниял Айткенов рассказал о работе по повышению качества сотовой связи в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения качества сотовой связи акиматом совместно с Министерством цифрового развития, операторами связи проводится работа по установке антенно-мачтовых сооружений», - сказал Даниял Айткенов в ходе онлайн брифинга.

    На этот год, по его словам, запланирована установка 16-ти антенно-мачтовых сооружений, которые, в свою очередь, повысят качество сотовой связи.

    «Мы определили по городу места, где плохо ловит связь, интернет и на этих участках будем ставить вот эти станции. На них будем устанавливать базовые станции операторов сотовой связи, что, в свою очередь, покроет неполадки с сотовой связью», - добавил Даниял Айткенов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Связь, ТВ, IT
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