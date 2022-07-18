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    Качество сервиса услуг могут улучшить потребители - председатель «Kazakh Tourism»

    18 Июля 2022, 22:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев в Instagram поделился о том, как каждый казахстанец, находясь на отдыхе внутри страны, может помочь улучшить качество отечественного туризма, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, сейчас самая активная летняя пора, и многие казахстанцы находятся на отдыхе по стране. Не секрет, что с усилением внимания к вопросам развития туризма, все больше говорится и о проблемах казахстанского сервиса, о качестве придорожной инфраструктуры и туалетов. Вопрос поднимается на самых высоких уровнях.

    У нас есть решение, как мы можем начать исправлять эту ситуацию, как минимум по санитарно-гигиеническим узлам (СГУ), которые недавно возведены, но не функционируют», - написал Талгат Аманбаев.

    Он сообщил о том, что в системе e-tourism есть цифровой модуль shagym.kz, который предназначен для оценки качества работы объектов туризма, гидов, туркомпаний, придорожных сервисов, туалетов.

    «В этом модуле каждый из Вас, будучи туристом, столкнувшийся с негативным опытом, может оставить отзыв или жалобу. Для этого нужно будет заполнить простую форму и прикрепить фото доказательства.

    Система сама будет обрабатывать и систематизировать полученные данные. Мы же сможем конкретно и точечно прорабатывать решения проблемных вопросов с профильными государственными органами, а также с бизнесом.

    Я уверен, модуль shagym.kz поможет улучшить качество отечественного сервиса услуг, но успешная реализация проекта зависит от Вашего активного участия!» - резюмировал спикер.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Цифровой Казахстан Общество
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