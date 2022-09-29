Качество ремонта автодорог раскритиковал сенатор Султан Дюсембинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Качеством работы подрядных компаний, ремонтирующих дороги, недовольны жители Алматинской и Жетысуской областей. Об этом в своем депутатском запросе сообщил сенатор Султан Дюсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, работы по капитальному ремонту просрочены на 2-3 года, ведутся не на должном уровне и техника в основном стоит без дела.

Сенатор считает, что причиной тому послужило несвоевременное и некачественное выполнение своих обязательств подрядными компаниями, нехватка квалифицированных специалистов и необходимой техники, отсутствие надзора и контроля проведения конкурсов, а также передача обязательств подрядчиками выигравшими конкурс субподрядчикам, что в последствии приводит к затруднению поиска ответственных лиц.

«Несвоевременное проведение дорожно-ремонтных работ, незастроение обочин на вводимых в эксплуатацию участках дорог, а также низкое качество эксплуатируемых дорог являются непосредственными причинами ежегодного роста показателей дорожно-транспортных происшествий. Так, по данным департамента полиции Жетысуской области, в 2020 году на автодорогах республиканского значения произошло 144 ДТП, в которых погибли 48 человек, пострадали 223 человека. В 2021 году произошло 186 ДТП, в которых погибло 76 человек, 368 пострадало, а за 7 месяцев 2022 года произошло 105 ДТП, в результате которых погибли 45 человек, пострадали 157», - сказал сенатор Султан Дюсембинов на пленарном заседании палаты.

В этой связи парламентарий предлагает провести проверки соответствующими компетентными органами по капитальному ремонту автомобильных дорог Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск, Алматы-Усть-Каменогорск-Лепси-Актогай, Ушарал-Достык, Караганда-Алматы, Акши-Конаев. Также разработать четкий алгоритм постоянного контроля качества дорожно-ремонтных работ с привлечением местных исполнительных и представительных органов, пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие вопросы подготовки соответствующих специалистов дорожной отрасли и порядок проведения конкурса.