Качество независимой оценки залогового имущества планируют усилить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно намерены усилить качество независимой оценки залогового имущества. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства для усиления требований к квалификации оценщиков при оценке залогового имущества и повышения доверия населения к институту оценки Правительством совместно с Агентством и заинтересованными государственными органами разработан законопроект», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, законопроект направлен на:

- усиление государственного контроля за качеством независимой оценки посредством сбора отчетов НОК (независимая оценочная компания, прим. ред.) по залогам палатами оценщиков и направление их в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов для дальнейшего оцифрования;

- введение реестра недобросовестных оценщиков для недопущения подготовки фиктивных отчетов об оценке;

- повышение компетенции экспертов НОК посредством введения требования к ним по прохождению курсов повышения квалификации оценщиками каждые 3 года;

- повышение ответственности НОК за несоблюдение регуляторных требований за счет установления срока приостановления действия свидетельства до 3 лет и увеличение срока его лишения от 3-х до 5-и лет.

«Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Дополнительно для улучшения качества банковских активов Агентством прорабатывается ужесточение регуляторных требований к процедурам оценки залогового обеспечения, а также перечню необходимых мероприятий для обеспечения объективности (адекватности) проведенной оценки НОК», - заключил Глава кабмина.