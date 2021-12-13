Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Качество независимой оценки залогового имущества планируют усилить в Казахстане

    13 Декабря 2021, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно намерены усилить качество независимой оценки залогового имущества. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства для усиления требований к квалификации оценщиков при оценке залогового имущества и повышения доверия населения к институту оценки Правительством совместно с Агентством и заинтересованными государственными органами разработан законопроект», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, законопроект направлен на:

    - усиление государственного контроля за качеством независимой оценки посредством сбора отчетов НОК (независимая оценочная компания, прим. ред.) по залогам палатами оценщиков и направление их в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов для дальнейшего оцифрования;

    - введение реестра недобросовестных оценщиков для недопущения подготовки фиктивных отчетов об оценке;

    - повышение компетенции экспертов НОК посредством введения требования к ним по прохождению курсов повышения квалификации оценщиками каждые 3 года;

    - повышение ответственности НОК за несоблюдение регуляторных требований за счет установления срока приостановления действия свидетельства до 3 лет и увеличение срока его лишения от 3-х до 5-и лет.

    «Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Дополнительно для улучшения качества банковских активов Агентством прорабатывается ужесточение регуляторных требований к процедурам оценки залогового обеспечения, а также перечню необходимых мероприятий для обеспечения объективности (адекватности) проведенной оценки НОК», - заключил Глава кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Другие государственные органы Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами