Качество медицины – один из важных пунктов Послания - онколог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие задачи в сфере медицины были озвучены Главой государства в Послании, пояснила главный онколог Казахстана Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев отметил, что качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. В первую очередь Президент поручил повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Для стимулирования работников ПМСП поручено с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого в следующем году будет выделено 5 млрд. тенге», - сказала директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Также, по ее мнению, ведение электронной документации, формирование паспорта здоровья каждого казахстанца, а также устранение бюрократии и очередей, значительно улучшит качество услуг. А это как раз отражено в Послании Президента, считает она.

«Послание Президента, действительно, очень важно для нашей республики и жителей нашей страны. Президент особенно отметил повышение качества медицинских услуг, а также лечение онкологических заболеваний. В Казахстане, как и во всем мире, отмечается рост онкозаболеваний. Ежегодно в стране регистрируются около 35 тысяч новых случаев рака. Однако благодаря усилиям врачей, смертность от онкозаболеваний в Казахстане постепенно снижается. Наша задача - увеличить продолжительность жизни и наладить раннюю диагностику рака», - сказала Д. Кайдарова.

На 2018-2022 годы Правительством принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. На улучшение качества оказания медицинских услуг и на обновление оборудования в онкодиспансерах дополнительно выделят 35 млрд. тенге.

«Мы провели аудит состояния всех онкоучреждений в регионах Казахстана. Где-то не хватает оборудования и новых технологий. Все это будет решаться в рамках государственно-частного партнерства. К примеру, в Астане построят новый Национальный научный онкоцентр, рассчитанный на 200 коек. Это будет современный центр, с высокоэффективным оборудованием, которого действительно не хватает в нашей стране. Ежегодно в клинике планируется принимать порядка 8 тысяч пациентов, в том числе и больных, нуждающихся в пересадке костного мозга», - продолжила Д. Кайдарова.

В заключение Д. Кайдарова отметила, что в Послании говорится и о продвижении доступности массового спорта и употреблении качественной пищи.

«Это значит, что уменьшится риск развития злокачественных новообразований у населения», - добавила она.