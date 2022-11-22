Качество медицинского образования пострадало из-за пандемии COVID-19 – Ажар Гиният

22 Ноября 2022, 14:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила о снижении качества медицинского образования в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с пандемией, конечно, качество медицинского образования пострадало. Очень много студентов обучались дистанционно. Поэтому в этом году, в основном, идет повтор и повышение качества обучения. В этом году Минздрав повысил стоимость гранта, чтобы медицинские университеты могли обновить свои библиотеки, ассимиляционные центры, чтобы они покупали оборудование, и студенты могли реально обучаться и видеть человеческий организм», - сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил проблемы дефицита кадров и повышение уровня квалификации медработников в селах. Он обратить внимание акимов регионов на необходимость решения вопросов социальной поддержки медицинских кадров, пребывающих в сельскую местность.

«Молодые специалисты должны быть заинтересованы приехать в село, повышать свою квалификацию и работать», - сказал он в ходе заседания Правительства.

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