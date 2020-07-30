Качество и безопасность казахстанской вакцины не уступают известным аналогам – профессор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, кандидат ветеринарных наук, профессор Берик Хайруллин рассказал о том, на какой стадии разработки находится вакцина от коронавирусной инфекции. По его словам, качество безопасность казахстанской вакцины не уступает известным аналогам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данное время заканчиваются доклинические испытания нашей первой казахстанской активированной вакцины против COVID-19 на лабораторных животных. По этим данным качество и безопасность нашей вакцины не уступают известным аналогам в ряде стран: Великобритании, США, России. Доклинические испытания проводили на лабораторных животных: кролики, морские свинки, хомячки. На них проверяется безопасность и иммуногенность нашей вакцины. Исследования на людях планируем начать в сентябре», - рассказал Берик Хайруллин.

По его словам, у казахстанской науки есть потенциал и возможность делать разработки мирового уровня.

«Нашему институту более 60 лет. Это уже пятая наша вакцина против инфекционных вирусных заболеваний человека. Последние исследования вакцины против сезонного гриппа проведены в Алматы на двух тысячах добровольцев. Никакой побочной реакции не было. Все это я рассказываю, потому что мы не первый день делаем вакцины, у нас есть потенциал и возможность делать все, что делает любая страна. Мы можем делать научные разработки мирового уровня. У нашей страны всегда должна быть защита от инфекционных заболеваний. Наши первые две вакцины от птичьего и свиного гриппа испытывали в России. Все хорошо прошло, побочных реакций не было. То, что нашу вакцину зарегистрировала Всемирная организация здравоохранения, говорит о наших возможностях. В СНГ мы стали второй страной после России, которая зарегистрировала вакцину», - пояснил профессор.

«Самое главное – мы должны в себя верить, пришло время делать наше родное, казахстанское. Каждая страна сначала будет тестировать свои вакцины. Мы должны защищать наших бабушек, дедушек, родителей, медсотрудников. Мы обязаны сделать хорошую вакцину, она у нас будет», - заверил Берик Хайруллин.



