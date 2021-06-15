Качество госуслуг, встреча с резервистами - Анар Жаилганова посетила Павлодарскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова посетила с рабочим визитом Павлодарскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Агентстве, во время рабочей поездки Анар Жаилганова встретилась с акимом региона Абылкаиром Скаковым. На встрече были обсуждены вопросы совершенствования сферы государственной службы и повышения качества оказания государственных услуг.

«В 2019 году Главой государства поставлена задача по реализации концепции «слышащего государства», где будут учитываться все пожелания населения. Поэтому сегодня в сфере государственной службы внедряется много новшеств. Все они направлены на повышение компетентности и профессионализма государственных служащих, уровня доверия населения к институтам власти, снижение коррупционных правонарушений, а также повышение эффективности государственного аппарата в условиях реализации новой экономической политики государства», - отметила Анар Жаилганова.

Руководителю ведомства презентовали Ситуационный центр при акимате области, который призван оперативно реагировать на возникающие угрозы и чрезвычайные происшествия, а также на обращения граждан.

Также Анар Жаилганова ознакомилась с работой фронт-офиса «Open Pavlodar» при акимате Павлодара. На площадке «Open Pavlodar» по принципу «одного окна» оказывают услуги городские службы, институты финансового развития, банки второго уровня, а также действует цифровой ЦОН. Современное техническое оснащение фронт-офиса позволяет в режиме реального времени воспользоваться более 800 государственными услугами в электронном формате.

Всего на базе нового центра функционируют пять операционных залов, для максимального удобства горожан предусмотрены зал ожидания и детская площадка.

Кроме того, Анар Жаилганова посетила один из ЦОНов города Павлодара. Там оказывается более 800 госуслуг. Ежедневно туда обращаются около 2000 людей. Председатель Агентства отметила необходимость создания наиболее благоприятных условий при оказании государственных услуг гражданам.

Также на базе филиала Академии госуправления Анар Жаилганова встретилась с участниками Президентского молодежного кадрового резерва. Из Павлодарской области в Президентский млодежный кадровый резерв вошли 16 человек, из которых 6 - уже трудоустроены.

«Цель кадрового резерва, в первую очередь, – создание прозрачного социального лифта для молодежи. На вас, резервистов, возлагаются надежды по изменению стиля работы государственного аппарата в сторону большей эффективности, высокого качества оказания государственных услуг и умения работать с населением», - отметила Анар Жаилганова.

Все аудитории филиала оснащены современной аппаратурой: проекторы, «Смарт-кап», интерактивные панели, моноблоки, которые подсоединены к сети Internet, что позволяет слушателям использовать все ресурсы, как в процессе занятий, так и в разработке проектов. За текущий период обучено на семинарах повышения квалификации 681 человек, прошли переподготовку 124 госслужащих.

По итогам рабочей поездки в Павлодарскую область председатель Агентства Анар Жаилганова поручила государственным служащим региона работать согласно концепции «слышащего государства», больше внимания уделять актуальным вопросам в сфере оказания государственных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.